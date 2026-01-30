Український виробник тактичного одягу M‑TAC зберіг доходи після знищення фабрики

Український виробник тактичного та мілітарі‑одягу компанія М-ТАС, яка після російського ракетного обстрілу два роки тому, втратила виробництво у Києві та склад матеріалів,змогла не лише утримати доходи на рівні 2023 року, а й дещо покращити їх.

Про це розповів Delo. ua засновник компанії Олександр Карасьов у своєму інтерв'ю.

"У 2023 році дохід компанії склав близько 1,38 млрд грн. У 2024 році, через війну, перебої з постачанням і складнощі на виробництві, доходи трохи впали до 1,37 млрд грн. Але вже у 2025 році ситуація покращилася — доходи підросли до 1,39 млрд грн", — зазначив він.

Завдяки співпраці з інвестиційним фондом Orexim, який покрив значну частину збитків, компанія змогла уникнути продажу частки бізнесу.

"Вони надали нам інвестиції на лояльних умовах, без втручання в управління. Домовленість була проста: ми повертаємо кошти, і фонд виходить зі структури компанії", — пояснив підприємець.

Точної суми Карасьов не назвав, однак зазначив, що вона була значно більшою, ніж 20% збитків.

На сьогодні M‑TAC вже повністю виконала всі фінансові зобов’язання перед партнерами, працює самостійно та продовжує розвиток бізнесу.

"Після обстрілу ми втратили шість ліній розкрою. Наразі встановлюємо новий автоматичний комплекс, який замінить потужність щонайменше трьох ліній”" — розповів засновник.

Також Карасьов зазначив, що попри те, що обладнання було частково застраховане, адже перебувало в заставі у банку за кредитними зобов’язаннями, компенсацію отримати не вдалося — страхова компанія визнала війну форс‑мажором. У результаті відшкодування не отримали ні компанія, ні банк.

Нагадаємо, M‑TAC розпочала діяльність у Києві у 2005 році як магазин Militarist, що продавав військовий та тактичний одяг і спорядження для страйкболу та активного відпочинку. У 2014 році бренд почав власне виробництво для військових, спецпідрозділів і цивільних користувачів. Наразі компанія має одну фабрику у Києві та три у Львові.

2 січня 2024 року під час атаки на Київ російська ракета влучила у фабрику та склад компанії М-ТАС і знищила понад 90% річного запасу матеріалів. Загальні збитки склали понад 12 мільйонів доларів.