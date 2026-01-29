Как возобновить бизнес, почти разрушен вражескими атаками: кейс компании M‑TAC

Страна-агрессор ведет войну по своим, дикарским правилам не только против военных, но и против гражданских. Под постоянным прицелом окупантов — украинский бизнес. Компания M-TAC, один из ведущих производителей тактической и милитари одежды в Украине, после ракетных обстрелов два года назад почти полностью потеряла свою производственную базу и склад в Киеве. Было уничтожено более 90% материалов, что равнялось ее годовому запасу. Из-за чего пришлось пройти основателям этого бизнеса, в блиц-интервью рассказал Delo.ua совладелец Александр Карасев.

Александр, ваш бизнес сильно пострадал от обстрелов, вы об этом раньше рассказывали. Как это отразилось на доходах компании?

— В 2023 году доход компании составил около 1,38 млрд грн. В 2024 году, из-за войны, перебоев со снабжением и сложностей на производстве доходы немного упали до 1,37 млрд грн. Но уже в 2025 году ситуация улучшилась — доходы подросли до 1,39 млрд грн.

Благодаря чему вам удалось удержать свой уровень, если у вас были столь значительные убытки от обстрелов?

— Если честно, в жизни случаются и более сложные вызовы. Я принял это как реальность. На момент удара у нас работали три фабрики: одна основная в Киеве и две во Львове. Удар пришелся именно по киевской фабрике и складу материалов. Это было современное производство на 4000 кв. м с отдельным раскройным цехом и складом, полностью оснащенное новейшим оборудованием. Цех и склад были полностью уничтожены.

Сегодня на производстве М-ТАС работает более 850 человек.

Мы потеряли более 90% запасов материалов – сгорел годовой запас сырья. Это было очень больно и нравственно, и финансово. Общие потери мы тогда оценивали в более чем 12 миллионов долларов. Для любого бизнеса это большая сумма.

Чтобы возобновить производство, нам пришлось полностью разместиться в старом цехе, с которого собственно когда-то и начинался М-ТАС. Пространство было ограничено и оборудование размещали буквально "на головах", чтобы наладить работу. Сейчас у нас работает одна фабрика в Киеве и три во Львове.

Было ли имущество застраховано и удалось ли получить хотя бы какую-нибудь компенсацию?

— Оборудование было частично застраховано, ведь оно находилось в залоге в банке по кредитным обязательствам. Но страховка не сработала. Страховая компания признала войну форс-мажорным обстоятельством, не входящим в условия покрытия. В результате компенсации не получили ни мы, ни банк.

Ранее вы рассматривали продажу доли компании. Были предложения? Продали?

— Предложения были. К нам обращались Dragon Capital и фонд Orexim. С Dragon Capital мы решили не сотрудничать, а вот с Orexim история была реальной и серьезной. Они предоставили нам инвестиции на лояльных условиях, без глубокого вмешательства в управление бизнесом. Договоренность была проста: мы возвращаем средства, и фонд выходит из структуры компании.

Вы раньше говорили, что они покрыли около 20% вашего ущерба. Это так?

— На самом деле на тот момент сумма была больше. Я не люблю называть точные цифры, но могу сказать, что фонд закрыл большую часть расходов. В то же время этих денег все равно было недостаточно. Шаг за шагом мы рассчитались с Orexim и фонд полностью вышел из структуры компании. Сейчас мы работаем самостоятельно и продолжаем развитие бизнеса.

То есть, вы уже полностью выполнили все финансовые обязательства перед партнерами?

— Да, официально мы закрыли все вопросы. Но жизнь подбросила новый вызов — арендуемый нами склад, владельцы решили продать за 2–3 миллиона долларов. Денег, чтобы выкупить, у нас нет и нас реально могли просто выселить. А это был наш центральный состав. И снова фонд пришел нам на помощь: они решили выкупить склад, а нам предложили немного более высокую аренду. Сейчас этот процесс продолжается. Для нас это было нормальное решение — более дорогая аренда не смертельная, главное, что мы не оказались на улице. В нынешних условиях войны это честно и безопаснее. А как будет дальше – покажет время.

Продукция М-ТАС – военная одежда для ежедневного использования и реальных условий службы.

Отличается ли производство в Киеве и Львове?

— Да, отличается. В Киеве производство сосредоточено на малых партиях: наработки, экспериментальные серии, тестирование новых продуктов. Львов это поток. Там работают около 850 человек, и все делается в большом количестве для серийного выпуска.

А как сейчас затраты из-за генераторов и перебоев с электроэнергией влияют на себестоимость продукции?

— Да, генераторы стоят давно и работают повсюду. Их хватает, но потребление большое — на всех фабриках вместе может уходить более тонны дизтоплива в день. Эти затраты, конечно, закладываем в стоимость продукции.

На сколько процентов это увеличивает себестоимость?

— Точно трудно сосчитать, потому что себестоимость продукции растет не только из-за топлива, а из-за комплекса других факторов. Это и логистика, и нехватка квалифицированных работников, и задержки с поставкой материалов. К этому прибавляются высокие зарплаты, удорожание электричества, а доставка тканей и материалов занимает больше времени — иногда в месяц дольше, что увеличивает расходы на проценты и замороженные ресурсы. В этом году в целом себестоимость выросла около 7%. Сегодня это реалии производства в Украине.