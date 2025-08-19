Запланована подія 2

От охотничьих курток до бронежилетов и NFC-патчей: история трех перевоплощений бизнесмена из Запорожья

Юрий Русанов ТТХ
Юрий Русанов открыл третье дыхание для своего бизнеса — интерактивную одежду с патчами. Фото предоставлены спикером.

Война заставила многих украинских предпринимателей сменить бизнес с мирного на оборонный. Еще несколько лет назад компания из Запорожья шила теплую одежду и снаряжение для охотников и рыболовов, а сегодня производит сотни позиций военной экипировки. С первых дней полномасштабного вторжения команда перестроила производство для нужд армии, вышла на государственные контракты, получила гранты и запустила новые направления.

О путях от мирного бизнеса к борьбе за место на перенасыщенном рынке военной одежды соучредитель бренда Юрий Русанов рассказал в интервью Delo.ua.

Публикацию подготовила команда Delo.ua при поддержке Visa в Украине в рамках проекта "Собственное дело"

Как возникла идея заняться пошивом военной одежды?

— Война застала нас в Киеве. 23 февраля 2022-го мы были на специализированной выставке "Рыбалка. Охота. Туризм", презентовали свою продукцию  теплую одежду, чехлы для оружия и удилищ, которые шили с 2017 года под брендом LeRoy. А уже на следующее утро проснулись от взрывов и стали искать способ вернуться в Запорожье. В зале ожидания вокзала я ловил себя на мысли: чем наша компания может быть полезна армии.

Я зашел на сайт Минобороны, пересмотрел список необходимого вещевого обеспечения для военных, нашел технические требования к снаряжению. Сразу направил их бизнес-партнеру Роману Левицкому, отвечающему за производство, и спросил: можем ли мы такое делать? Он посмотрел и ответил: "Можем".

Когда вернулись в Запорожье, всю теплую одежду, которая была на складе, — куртки, шапки, термобелье — мы отдали ВСУ и ТРО и взялись за производство военного снаряжения. Но оно существенно отличается от охотничьего, так что мы изучали западные образцы, создавали новые эскизы и адаптировали их к нуждам армии. Нам заказывали разгрузочные системы, итоги под гранаты и магазины с патронами, сумки для сброса магазинов. Материалов было немного, шили из того, что оставалось, а когда свои запасы иссякли, помогали волонтеры.

На каком этапе вы превратили волонтерскую деятельность в полноценный бизнес?

Когда встал вопрос закупать ткани и фурнитуру за свой счет, перешли на коммерческую модель. Создали бренд ТТХ и зарегистрировали компанию.

Охотничью одежду еще шьете?

Закрыли это направление, теперь работаем только в военном сегменте.

Фото 2 — От охотничьих курток до бронежилетов и NFC-патчей: история трех перевоплощений бизнесмена из Запорожья
За три года команда ТТХ увеличилась с 15 до 25 швей.

Проходило ли ваше снаряжение какое-нибудь тестирование?

В начале войны в Украине почти не было амуниции, поэтому первоочередной задачей было быстро дать бойцам все необходимое. Впоследствии мы совершенствовали изделия: выбирали более качественные ткани, улучшали обработку и конструктив. Это была постепенная эволюция.

Какова была ваша команда на старте?

Сначала в нашей команде было 15 швей. Каждый месяц мы отшивали около тысячи единиц продукции. За 3,5 года команда увеличилась до 25 человек, а ассортимент  почти до 400 позиций. Сегодня мы производим пять основных групп товаров: одежду, тактическое снаряжение, сумки и рюкзаки, чехлы для оружия и ремни. Дополнительно предлагаем шлемы и тактические очки.

Как вы организовали продажи военного снаряжения?

— Сначала клиентами были сами военные, которые узнавали нас через сарафанное радио и обращались напрямую. Плюс мы начали продавать через маркетплейсы Rozetka, Prom.ua, OLX, где заказы делали как бойцы, так и их родственники.

Другой канал — специализированные магазины для рыбаков и охотников, которые после начала полномасштабной войны быстро переформатировались и начали заниматься военным снаряжением. У нас была их база контактов, поэтому часть партнеров находила нас сама, а к другим мы выходили на связь с предложениями.

Как удалось выйти на государственные контракты?

 В середине 2022 года ситуация на рынке резко изменилась  предложение военного снаряжения уже превышало спрос. Шить для армии начали все: от крупных фабрик до маленьких мастерских, плюс в Украину массово завозили готовую продукцию из Турции и Китая. Мы поняли, что нужно искать новые пути развития и решили попробовать себя в государственных заказах.

В январе 2023-го подали предложения в Минобороны на поставку рубашек поло и боевых рубашек. Наша цена оказалась конкурентной, и уже в феврале мы подписали два контракта на 10 тысяч единиц со сроком исполнения до 30 апреля. То есть, на реализацию заказа у нас было 3,5 месяца. Но на тот момент у нас не было достаточно людей в штате.

Мы расширили команду и отчасти привлекли специалистов на аутсорс. В результате один заказ сдали вовремя, а другой задержали на четыре дня, за что уплатили небольшой штраф.

Но госконтракты обычно предполагают оплату после сдачи партий. Имели ли вы достаточно оборотных средств?

Собственных ресурсов было недостаточно. Мы привлекли кредитование в размере 2 млн. грн. Именно это позволило выполнить контракт в полном объеме.

Фото 3 — От охотничьих курток до бронежилетов и NFC-патчей: история трех перевоплощений бизнесмена из Запорожья
Чтобы выполнить контракт от Минобороны, пришлось нанимать дополнительные швеи и привлекать специалистов на аутсорс.

В 2023 году ваши доходы выросли более чем вдвое — с 9,4 млн до 20,8 млн грн, но уже в 2024 упали втрое. Почему это произошло?

Главная причина состоит в том, что мы больше не сотрудничаем с Министерством обороны. Раньше мы получали прямые заказы и сразу заключали соглашения, но после скандала с закупками государство полностью перешло на тендерную систему. Новые требования к участникам ужесточились: производственные площади должны составлять не менее 500 кв. м, а в штате  не менее 50 работников. Мы не отвечаем этим критериям, поэтому участия в тендерах не принимаем. Утрата этих заказов и стала ключевой причиной падения доходов.

Насколько загружено сейчас ваше производство?

— Мы работаем примерно на 70% от полной мощности.

Где сейчас реализуете свою продукцию?

Сотрудничаем с более чем 50 магазинами военного снаряжения. Это наши постоянные оптовые клиенты. Преимущественно шьем под конкретные запросы, но бывает, что делаем определенный запас вперед.

В 2022 году вы получили грант от Государственного центра занятости по программе "Собственное дело". Расскажите пожалуйста на что потратили эти средства?

— В конце 2022 года мы переехали в новое помещение с 250 на 400 кв. м. Предприятие активно росло, но нам катастрофически не хватало оборотных средств. Я начал искать возможности и узнал о программе "Собственное дело". Подал заявку, но допустил техническую ошибку в оформлении. Вторая попытка была успешной, и в ноябре мы получили 250 тысяч гривен: 152 тысячи потратили на новые швейные машины, остальные на закупку сырья и оплату аренды.

По условиям гранта необходимо было создать не менее двух рабочих мест и вернуть средства государству в виде налогов в течение трех лет. Мы справились гораздо быстрее — возместили сумму уже через четыре месяца.

Вы писали заявку самостоятельно или обращались за помощью к ментору?

Полностью сам. А потом даже помог другим предпринимателям оформить свои заявки.

Это был единственный грант, который вы получали?

— Нет. В 2023 году мы получили грант на перерабатывающее производство — 667 тысяч гривен. Эти средства приобрели раскройное оборудование, швейные машины и пресс для нанесения изображений.

Как сейчас происходит ваше сотрудничество с Государственным центром занятости?

Кадров нам постоянно не хватает: и раньше, и теперь в условиях войны. Ищем людей и сами на специализированных сайтах, и через личные контакты, и, конечно, обращаемся в Центр занятости, чтобы поскорее закрыть вакансии.

Какие главные вызовы сегодня стоят перед вашим бизнесом и как вы их преодолеваете?

Главная задача  найти баланс между качеством и ценой. Хорошая вещь не может стоить дешево, но мы делаем все, чтобы она была максимально доступна. Но в условиях жесткой конкуренции не только с украинскими производителями, но и с большим объемом импортной продукции цены держатся на очень низком уровне, а по некоторым позициям они даже доходят до полной себестоимости.

Поскольку часть сырья импортна, валютные колебания оказывают непосредственное влияние на конечную цену. Чтобы развиваться, пользуемся лояльными кредитными программами, в частности привлекли финансирование по программе "Доступные кредиты 5-7-9%". Это помогает держать темп и выполнять даже большие заказы.

Фото 4 — От охотничьих курток до бронежилетов и NFC-патчей: история трех перевоплощений бизнесмена из Запорожья
Команда положила начало детскому направлению патчей, но впоследствии адаптировала его под бизнес-сегмент.

Рынок военной одежды достаточно конкурентен. Как вы реагируете на подобную ситуацию?

— Когда количество производителей военной одежды на рынке резко возросло, мы поняли, что необходимо диверсифицировать бизнес. Мы запустили новое направление — интерактивную детскую одежду с патчами. Эту идею мы разрабатывали девять месяцев, шили тощие, свитшоты, кепки, бананки с местами для патчей, которые можно менять под настроение или событие.

Нам удалось продать 50 единиц одежды и более 550 наклейок. Но поскольку этот сегмент новый, мы быстро поняли, что для масштабных продаж нужны большие вложения в маркетинг. Через несколько месяцев в ноябре 2024 года мы решили закрыть детское направление и адаптировали идею под корпоративный сегмент.

Так появился бренд PATCHERA — интерактивная одежда с патчами для компаний. Это корпоративный мерч, спецодежда или аксессуары с нашивками, которые мы производим по собственной технологии (сейчас ждем патента). Патчи могут использоваться для рекламы, мотивации сотрудников или даже интегрировать NFC-метки для сервисов. Пока на это направление приходится примерно 5% в структуре доходов, но до конца года планируем увеличить долю до 50%.

Какие у компании планы до конца года?

 Сейчас мы вышли на точку безубыточности и планируем максимально загрузить производство. Чтобы работать на полную мощность, нам нужно добавить еще около 30% объема и увеличить показатели по проекту PATCHERA.