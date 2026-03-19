Украинский разработчик БПЛА Buntar Aerospace привлек $10,4 миллиона от мировых лидеров

Украинская технологическая компания Buntar Aerospace, специализирующаяся на разработке разведывательных беспилотных систем, успешно закрыла новый инвестиционный раунд на сумму 10,4 млн. долларов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры .

Лидером раунда выступила американская корпорация Axon Enterprise – глобальный поставщик технологий для общественной безопасности. Также к финансированию присоединились норвежский консорциум Munkene AS и ряд частных инвесторов.

Buntar Aerospace рассказали, что все привлеченные средства останутся в Украине и пойдут на:

масштабирование производства беспилотных ISR-систем Бунтарь-3;

развитие программного обеспечения Buntar Copilot;

создание новых рабочих мест.

"Резидентство в "Действие.City" стало для нас одним из факторов, упростивших работу с международными инвесторами: это и понятная юридическая рамка, и предполагаемые для партнеров правила, и гибкость в построении компании, которая помогает быстрее масштабироваться и эффективнее управлять ресурсами", - поделился соучредитель Buntar Aerospace Богдан Сас.

Также компания будет углублять сотрудничество с Axon Enterprise. Речь идет о стратегическом партнерстве — коммерческом взаимодействии, интеграции технологий и совместном развитии решений в сфере безопасности.

О Buntar Aerospace

Buntar Aerospace — украинская компания, разрабатывающая разведывательные БПЛА тактического уровня и программное обеспечение Buntar Copilot для планирования и выполнения миссий.

Ее решения помогают повышать ситуационную осведомленность и эффективность операторов в сложных условиях.

Что такое "Действие.City"

Напомним, что "Дія.City" является правовым и налоговым пространством, созданным для содействия развитию ИТ-бизнеса в Украине. Проект был запущен 8 февраля 2022 г. по инициативе Минцифры и при участии представителей ИТ-индустрии. В пространстве действует комплекс налоговых и правовых стимулов для развития технологического потенциала Украины.

В июле 2023 года правительство расширило перечень видов деятельности, которая стимулируется в рамках "Дія.City": резидентами этого режима теперь могут быть не только компании-производители, но и компании, занимающиеся проектированием или ремонтом беспилотников или комплектующих к ним, а также обучающие руководить беспилотниками.

Добавим, количество компаний-резидентов " Дія.City" за 2025 год выросло вдвое и достигло 3,7 тысячи по состоянию на начало февраля 2026 года. Подавляющее большинство новых участников – молодые компании, а почти 80% резидентов за время работы в правовом пространстве расширили свои команды.