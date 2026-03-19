- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Український розробник БпЛА Buntar Aerospace залучив $10,4 мільйона від світових лідерів
Українська технологічна компанія Buntar Aerospace, що спеціалізується на розробці розвідувальних безпілотних систем, успішно закрила новий інвестиційний раунд на суму 10,4 млн доларів.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.
Лідером раунду виступила американська корпорація Axon Enterprise — глобальний постачальник технологій для громадської безпеки. Також до фінансування долучилися норвезький консорціум Munkene AS та низка приватних інвесторів.
У Buntar Aerospace розповіли, що усі залучені кошти залишаться в Україні та підуть на:
- масштабування виробництва безпілотних ISR-систем Бунтар-3;
- розвиток програмного забезпечення Buntar Copilot;
- створення нових робочих місць.
"Резидентство в "Дія.City" стало для нас одним із факторів, що спростили роботу з міжнародними інвесторами: це і зрозуміла юридична рамка, і передбачувані для партнерів правила, і гнучкість у побудові компанії, яка допомагає швидше масштабуватися та ефективніше управляти ресурсами", — поділився співзасновник Buntar Aerospace Богдан Сас.
Також компанія поглиблюватиме співпрацю з Axon Enterprise. Йдеться про стратегічне партнерство — комерційну взаємодію, інтеграцію технологій і спільний розвиток рішень у сфері безпеки.
Про Buntar Aerospace
Buntar Aerospace — українська компанія, яка розробляє розвідувальні БпЛА тактичного рівня та програмне забезпечення Buntar Copilot для планування й виконання місій.
Її рішення допомагають підвищувати ситуаційну обізнаність і ефективність операторів у складних умовах.
Що таке "Дія.City"
Нагадаємо, що "Дія.City" є правовим та податковим простором, створеним для сприяння розвитку ІТ-бізнесу в Україні. Проєкт був запущений 8 лютого 2022 року за ініціативи Мінцифри та за участі представників ІТ-індустрії. У межах простору діє комплекс податкових та правових стимулів для розвитку технологічного потенціалу України.
В липні 2023 року уряд розширив перелік видів діяльності, яка стимулюється в рамках "Дія.City": резидентами цього режиму тепер можуть бути не лише компанії-виробники, а й компанії, що займаються проєктуванням чи ремонтом безпілотників або комплектуючих до них, а також компанії, які навчають керувати безпілотниками.
Додамо, кількість компаній-резидентів “Дія.City” за 2025 рік зросла вдвічі й сягнула 3,7 тисячі станом на початок лютого 2026 року. Переважна більшість нових учасників - молоді компанії, а майже 80% резидентів за час роботи в правовому просторі розширили свої команди.