Украинский ударный дрон с самонаведением "Степной ветер" допустили к закупкам для войск

Украинский ударный дрон "Степной ветер" Министерство обороны кодифицировало украинский ударный беспилотный комплекс "Степной ветер" компании Unwave. После прохождения этой процедуры комплекс может закупаться для нужд сил обороны при наличии соответствующей потребности государственного заказчика.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на AIN.

"Степной ветер" относится к ударным беспилотникам средней дальности. Его тактический радиус составляет до 70 км, максимальная протяженность маршрута превышает 90 км, а продолжительность полета составляет 65 минут.

Беспилотник способен нести до 5 кг полезной перегрузки. На финальном этапе полета он использует систему оптического донаведения на цель.

По данным разработчика, комплекс предназначен для поражения стационарных целей, бронетехники и местоположений личного состава. Он поддерживает автоматический, полуавтоматический и ручной режимы управления.

Для запуска не требуется катапульта: аппарат стартует со специального стапеля. Развертывание комплекса занимает до 20 минут.

"Степной ветер" Unwave разработала совместно со Sky Composite Engineering. В первый раз комплекс публично представили в феврале 2026 года.

Именно кодификация сокращает путь новой оборонной разработки в контракт. По действующему подходу изделие может пройти эту процедуру независимо от наличия текущего плана закупок, а после определения необходимости переходить к контрактовке.

Напомним, за первые восемь месяцев 2026 года Минобороны кодифицировало 1526 новых образцов вооружения и военной техники, почти 91% из них — украинского производства. Среди них 565 украинских БпАК, в том числе беспилотники классов deep strike и middle strike.