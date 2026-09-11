Український ударний дрон із самонаведенням "Степовий вітер" допустили до закупівель для війська

Український ударний дрон "Степовий вітер" Міністерство оборони кодифікувало український ударний безпілотний комплекс "Степовий вітер" компанії Unwave. Після проходження цієї процедури комплекс може закуповуватися для потреб Сил оборони за наявності відповідної потреби державного замовника.

Про це інформує Dilo з посиланням на AIN.

"Степовий вітер" належить до ударних безпілотників середньої дальності. Його тактичний радіус становить до 70 км, максимальна протяжність маршруту перевищує 90 км, а тривалість польоту сягає 65 хвилин.

Безпілотник здатний нести до 5 кг корисного навантаження. На фінальному етапі польоту він використовує систему оптичного донаведення на ціль.

За даними розробника, комплекс призначений для ураження стаціонарних цілей, бронетехніки та місць розташування особового складу. Він підтримує автоматичний, напівавтоматичний і ручний режими керування.

Для запуску не потрібна катапульта: апарат стартує зі спеціального стапеля. Розгортання комплексу займає до 20 хвилин.

"Степовий вітер" Unwave розробила спільно зі Sky Composite Engineering. Уперше комплекс публічно представили у лютому 2026 року.

Саме кодифікація скорочує шлях нової оборонної розробки до контракту. За чинним підходом виріб може пройти цю процедуру незалежно від наявності поточного плану закупівель, а після визначення потреби переходити до контрактування.

Нагадаємо, за перші вісім місяців 2026 року Міноборони кодифікувало 1 526 нових зразків озброєння та військової техніки, майже 91% із них — українського виробництва. Серед них 565 українських БпАК, зокрема безпілотники класів deep strike і middle strike.