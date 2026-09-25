Украинским перевозчикам возвратят до 15% расходов по переоборудованию согласно евростандартам

Украинские транспортные компании могут получить 10-15% суммы инвестиций в модернизацию автопарка согласно нормам ЕС. Украина имплементировала менее 10% европейских правил и стандартов в транспортной сфере.

Как информирует Dilo со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил руководитель рабочей группы по восстановлению Украины Генерального директората Еврокомиссии по расширению и Восточному соседству Габриэль Блан.

Чтобы облегчить бизнес переход на евростандарты, ЕС разработал специальные механизмы стимулирования. В частности, действует программа "кэшбэка": если компания берет кредит в украинском банке и инвестирует в совместимые с ЕС технологии, ей могут вернуть 10-15% от суммы инвестиций.

"Мы стремимся облегчить доступ к финансированию для компаний, которые инвестируют в соответствие нормам и стандартам ЕС, и эти инструменты можно сочетать с грантами. У нас действует так называемый механизм кэшбека: если компания берет кредит в украинском банке и инвестирует в технологии, соответствующие стандартам ЕС, мы можем предложить возврат средств в размере 10–10%. стимулировать рынок к соблюдению стандартов ЕС", - сообщил Блан во время мероприятия "Региональные диалоги с бизнесом о евроинтеграции: транспортном секторе" во Львове.

По словам Блана, ключевыми задачами для украинского сектора остаются согласование социальных и рыночных норм автоперевозок с законодательством ЕС, усиление контроля безопасности, а также создание инспекционных органов железнодорожного и водного транспорта.

В Еврокомиссии понимают, что переоборудование техники (например, тахографами второго поколения или стандартами "Евро-6") в условиях войны дорогостоящее, однако это инвестиция в доступ к европейскому рынку и конкурентоспособность.

Финансовая поддержка частного сектора также поступает через украинские банки, где 10 крупнейших банков уже пользуются механизмами распределения рисков от ЕС. Это упрощает кредитование бизнеса в регионах прифронтовых и релокированных предприятий.

Напомним, в Украине обновляются правила международных автобусных перевозок. Новые нормы устанавливают четкие сроки рассмотрения заявлений, согласование маршрутов с иностранными сторонами, а также требования к выполнению рейсов.