UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,97

+0,12

EUR

51,12

--0,06

Наличный курс:

USD

44,95

44,78

EUR

51,69

51,45

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации

Украинским перевозчикам возвратят до 15% расходов по переоборудованию согласно евростандартам

грузовик
Украинские транспортники получат 15% компенсации от ЕС / Depositphotos

Украинские транспортные компании могут получить 10-15% суммы инвестиций в модернизацию автопарка согласно нормам ЕС. Украина имплементировала менее 10% европейских правил и стандартов в транспортной сфере.

Как информирует Dilo со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил руководитель рабочей группы по восстановлению Украины Генерального директората Еврокомиссии по расширению и Восточному соседству Габриэль Блан.

Чтобы облегчить бизнес переход на евростандарты, ЕС разработал специальные механизмы стимулирования. В частности, действует программа "кэшбэка": если компания берет кредит в украинском банке и инвестирует в совместимые с ЕС технологии, ей могут вернуть 10-15% от суммы инвестиций.

"Мы стремимся облегчить доступ к финансированию для компаний, которые инвестируют в соответствие нормам и стандартам ЕС, и эти инструменты можно сочетать с грантами. У нас действует так называемый механизм кэшбека: если компания берет кредит в украинском банке и инвестирует в технологии, соответствующие стандартам ЕС, мы можем предложить возврат средств в размере 10–10%. стимулировать рынок к соблюдению стандартов ЕС", - сообщил Блан во время мероприятия "Региональные диалоги с бизнесом о евроинтеграции: транспортном секторе" во Львове.

По словам Блана, ключевыми задачами для украинского сектора остаются согласование социальных и рыночных норм автоперевозок с законодательством ЕС, усиление контроля безопасности, а также создание инспекционных органов железнодорожного и водного транспорта.

В Еврокомиссии понимают, что переоборудование техники (например, тахографами второго поколения или стандартами "Евро-6") в условиях войны дорогостоящее, однако это инвестиция в доступ к европейскому рынку и конкурентоспособность.

Финансовая поддержка частного сектора также поступает через украинские банки, где 10 крупнейших банков уже пользуются механизмами распределения рисков от ЕС. Это упрощает кредитование бизнеса в регионах прифронтовых и релокированных предприятий.

Напомним, в Украине обновляются правила международных автобусных перевозок. Новые нормы устанавливают четкие сроки рассмотрения заявлений, согласование маршрутов с иностранными сторонами, а также требования к выполнению рейсов.

Автор:
Татьяна Бессараб

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности