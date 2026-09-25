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Українським перевізникам повернуть до 15% витрат за переобладнання згідно з євростандартами

вантажівка
Українські транспортники отримають 15% компенсації від ЄС / Depositphotos

Українські транспортні компанії можуть отримати 10-15% від суми інвестицій у модернізацію автопарку згідно з нормами ЄС. Україна наразі імплементувала менше 10% європейських правил та стандартів у транспортній сфері.

Як інформує Dilo з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив керівник робочої групи з питань відбудови України Генерального директорату Єврокомісії з питань розширення та Східного сусідства Габріель Блан.

Щоб полегшити бізнесу перехід на євростандарти, ЄС розробив спеціальні механізми стимулювання. Зокрема, діє програма "кешбеку": якщо компанія бере кредит в українському банку й інвестує в сумісні з ЄС технології, їй можуть повернути 10–15% від суми інвестицій.

"Ми прагнемо полегшити доступ до фінансування для компаній, які інвестують у відповідність нормам і стандартам ЄС, і ці інструменти можна поєднувати з грантами. У нас діє так званий механізм кешбеку: якщо компанія бере кредит в українському банку та інвестує в технології, що відповідають стандартам ЄС, ми можемо запропонувати повернення коштів у розмірі 10–15% від суми інвестицій. Вважаю, що це ефективний спосіб стимулювати ринок до дотримання стандартів ЄС", - повідомив Блан під час заходу "Регіональні діалоги з бізнесом про євроінтеграцію: транспортний сектор" у Львові.

За словами Блана, ключовими завданнями для українського сектору залишаються узгодження соціальних і ринкових норм автоперевезень із законодавством ЄС, посилення контролю безпеки, а також створення інспекційних органів для залізничного та водного транспорту.

У Єврокомісії розуміють, що переобладнання техніки (наприклад, тахографами другого покоління чи стандартами "Євро-6") в умовах війни є дорогим, проте це інвестиція в доступ до європейського ринку та конкурентоспроможність.

Фінансова підтримка приватного сектору також надходить через українські банки, де 10 найбільших фінустанов вже користуються механізмами розподілу ризиків від ЄС. Це спрощує кредитування бізнесу у прифронтових регіонах та релокованих підприємств.

Нагадаємо, в Україні оновлюють правила міжнародних автобусних перевезень. Нові норми встановлюють чіткі строки розгляду заяв, погодження маршрутів із іноземними сторонами, а також вимоги до виконання рейсів.

Автор:
Тетяна Бесараб
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