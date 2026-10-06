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Украинским стартапам объяснили, как правильно подаваться на европейские гранты
Украинский фонд стартапов презентовал практическое руководство Guide to Grants, которое должно помочь украинским командам правильно готовить заявки на европейское финансирование и избегать типичных ошибок при участии в грантовых конкурсах.
Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минфин.
Одно из ключевых правил – не подстраивать бизнес под грант. Перед подачей заявки команде советуют проверить, соответствуют ли требования конкретной программы целям компании и проекта.
Саму идею нужно превратить в четкую концепцию: определить проблему, решаемую проектом, установить измеряемые показатели результативности (KPI), составить график реализации и заранее определить партнеров.
Особое внимание авторы пособия уделяют логике заявки. Она должна последовательно объяснять проблему, предложенное решение и ожидаемый результат, а роли членов команды должны соответствовать их реальной экспертизе.
Финансовую часть советуют формировать не под желаемую сумму гранта, а исходя из фактического объема работ, распределения обязанностей и ресурсов, реально понадобящихся для реализации проекта.
Guide to Grants подготовила руководительница отдела партнерства и международного сотрудничества Украинского фонда стартапов Елена Ворошилова. Пособие было создано в рамках Европейского цифрового инновационного хаба WIN2EDIH и презентовано на технологической конференции IT Arena 2026.
Напомним, ранее Delo собрало актуальные грантовые возможности для украинского бизнеса в 2026 году. Для технологических компаний одним из источников поддержки остаются программы Украинского фонда стартапов и международных партнеров.