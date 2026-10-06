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Українським стартапам пояснили, як правильно подаватися на європейські гранти

Українським стартапам пояснили, як правильно подаватися на європейські гранти
Українським стартапам пояснили, як правильно подаватися на європейські гранти / Depositphotos

Український фонд стартапів презентував практичний посібник Guide to Grants, який має допомогти українським командам правильно готувати заявки на європейське фінансування та уникати типових помилок під час участі у грантових конкурсах.

Про це інформує Dilo з посиланням на Мінфін.

Одне з ключових правил – не підлаштовувати бізнес під грант. Перед подачею заявки команді радять перевірити, чи справді вимоги конкретної програми відповідають цілям компанії та проєкту.

Саму ідею потрібно перетворити на чітку концепцію: визначити проблему, яку вирішує проєкт, встановити вимірювані показники результативності (KPI), скласти графік реалізації та заздалегідь визначити партнерів.

Окрему увагу автори посібника приділяють логіці заявки. Вона має послідовно пояснювати проблему, запропоноване рішення та очікуваний результат, а ролі членів команди повинні відповідати їхній реальній експертизі.

Фінансову частину радять формувати не під бажану суму гранту, а виходячи з фактичного обсягу робіт, розподілу обов'язків та ресурсів, які реально знадобляться для реалізації проєкту.

Guide to Grants підготувала керівниця відділу партнерства та міжнародної співпраці Українського фонду стартапів Олена Ворошилова. Посібник створили в межах Європейського цифрового інноваційного хабу WIN2EDIH та презентували на технологічній конференції IT Arena 2026.

Нагадаємо, раніше Delo зібрало актуальні грантові можливості для українського бізнесу у 2026 році. Для технологічних компаній одним із джерел підтримки залишаються програми Українського фонду стартапів та міжнародних партнерів.

Автор:
Тетяна Гойденко

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