Украинско-американская компания GigRadar приобрела львовский стартап Upsky

сделка
GigRadar приобрела львовский стартап Upsky / Freepik

Украинско-американская компания GigRadar объявила о приобретении львовского стартапа Upsky, разрабатывающего AI-решения для автоматизации коммуникации фрилансеров и агентств на платформе Upwork.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на AIN.

Upsky создала AI-агента, отвечающего на первые сообщения клиентов, персонализирует предложения и интегрируется со Slack, Telegram и CRM-системами.

В GigRadar отмечают, что соглашение позволит расширить функциональность платформы и одновременно поддержать украинскую инженерную команду, которая продолжает работать, несмотря на войну.

Компания GigRadar, основанная украинцами и ныне с головным офисом в США, обслуживает более 2 300 агентств в сфере маркетинга, IT и дизайна, помогая автоматизировать поиск проектов и рабочие процессы.

О GigRadar и Upsky

Как пишет dev.ua GigRadar – это украинско-американская AI-платформа, помогающая фрилансерам и агентствам автоматизировать процессы поиска клиентов на Upwork. Она сочетает в себе аналитику, автоматизацию и алгоритмы искусственного интеллекта для эффективного масштабирования бизнеса. Штаб-квартира находится в США, а инженерная команда работает в Украине.

Основные функции:

  • Автоматическая отправка предложений (бед) на Upwork;
  • Анализ и оценка релевантности проектов с помощью GigRadar Score;
  • Оптимизация профиля и расходов на Upwork Connects;
  • Интеграция с CRM-системами и мессенджерами;
  • Инструменты для масштабирования агентств и команд.

Upsky – украинский стартап, основанный во Львове в 2024 году. Компания разрабатывает AI-решения для автоматизации коммуникации фрилансеров и агентств Upwork. Их AI-агент отвечает на первые сообщения клиентов, персонализирует предложения и интегрируется со Slack, Telegram и CRM-системами.

Добавим, в Украине объявили о запуске частного венчурного фонда Ukraine Phoenix Tech Fund в размере €50 млн. Его цель — поддержка украинских технологических компаний на ранних стадиях развития, предоставление им капитала, стратегической поддержки и доступа к международным инвесторам.

Автор:
Татьяна Гойденко