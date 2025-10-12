Українсько-американська компанія GigRadar придбала львівський стартап Upsky

Українсько-американська компанія GigRadar оголосила про придбання львівського стартапу Upsky, який розробляє AI-рішення для автоматизації комунікації фрилансерів та агенцій на платформі Upwork.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на AIN.

Upsky створила AI-агента, який відповідає на перші повідомлення клієнтів, персоналізує пропозиції та інтегрується зі Slack, Telegram і CRM-системами.

У GigRadar зазначають, що угода дозволить розширити функціональність платформи та одночасно підтримати українську інженерну команду, яка продовжує працювати попри війну.

Компанія GigRadar, заснована українцями та нині з головним офісом у США, обслуговує понад 2 300 агенцій у сферах маркетингу, IT і дизайну, допомагаючи автоматизувати пошук проєктів і робочі процеси.

Про GigRadar та Upsky

Як пише dev.ua, GigRadar — це українсько-американська AI-платформа, що допомагає фрилансерам та агентствам автоматизувати процеси пошуку клієнтів на Upwork. Вона поєднує аналітику, автоматизацію та алгоритми штучного інтелекту для ефективного масштабування бізнесу. Штаб-квартира розташована в США, а інженерна команда працює в Україні.

Основні функції:

автоматичне відправлення пропозицій (бідів) на Upwork;

аналіз та оцінка релевантності проєктів за допомогою GigRadar Score;

оптимізація профілю та витрат на Upwork Connects;

інтеграція з CRM-системами та месенджерами;

інструменти для масштабування агентств та команд.

Upsky — український стартап, заснований у Львові в 2024 році. Компанія розробляє AI-рішення для автоматизації комунікації фрилансерів та агентств на Upwork. Їхній AI-агент відповідає на перші повідомлення клієнтів, персоналізує пропозиції та інтегрується зі Slack, Telegram і CRM-системами.

