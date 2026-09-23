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Экспорт масла из Украины упал почти вдвое: названы главные рынки
В январе-августе 2026 года Украина экспортировала 6,2 тыс. тонн сливочного масла – на 47,5% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Выручка от экспорта сократилась на 59,4% — до $34,4 млн.
Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-центр Государственной таможенной службы.
Экспорт сливочного масла сократился
В январе-августе 2026 года Украина экспортировала 6,2 тыс. тонн сливочного масла , что на 47,5% меньше , чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.
Стоимость экспорта за восемь месяцев сократилась на 59,4% по сравнению с январем-августом 2025 года – до $34,4 млн.
Основными покупателями украинского сливочного масла стали:
- Молдова – 44,8% экспорта;
- Азербайджан – 16,3%;
- Израиль – 10,1%.
Напомним, в сентябре ситуация на украинском рынке сливочного масла остается неопределенной. Отечественные производители пытаются поддерживать восходящий ценовой тренд, сформированный в конце лета, однако дальнейшее удорожание продукции сталкивается с рядом существенных рыночных ограничений.