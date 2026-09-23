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Дата публікації

Українського масла продають за кордон майже вдвічі менше: названо головні ринки

масло
Експорт масла з України впав майже вдвічі: куди продають продукцію / Pexels

У січні-серпні 2026 року Україна експортувала 6,2 тис. тонн вершкового масла — на 47,5% менше, ніж за аналогічний період 2025 року. Виручка від експорту скоротилася на 59,4% — до $34,4 млн.

Як пише Dilo, про це інформує пресцентр  Державної митної служби.

Експорт вершкового масла скоротився

У січні-серпні 2026 року Україна експортувала 6,2 тис. тонн вершкового масла, що на 47,5% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це свідчать дані Державної митної служби.

Вартість експорту за вісім місяців скоротилася на 59,4% порівняно із січнем-серпнем 2025 року - до $34,4 млн.

Основними покупцями українського вершкового масла стали:

  • Молдова - 44,8% експорту;
  • Азербайджан - 16,3%;
  • Ізраїль - 10,1%.

Нагадаємо, у вересні ситуація на українському ринку вершкового масла залишається невизначеною. Вітчизняні виробники намагаються підтримувати висхідний ціновий тренд, сформований наприкінці літа, проте подальше здорожчання продукції стикається з низкою істотних ринкових обмежень.

Автор:
Ольга Опенько

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