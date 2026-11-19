Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) одобрила два проекта нормативных изменений, которые должны упростить выпуск корпоративных облигаций и обновить правила эмиссии акций при реорганизации акционерных обществ. Это позволит компаниям быстрее проходить регистрационные процедуры и задействовать финансирование от инвесторов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение НКЦБФР.

Как упростят выпуск корпоративных облигаций

Регулятор предлагает сократить сроки регистрации корпоративных облигаций и отчетов о результатах их выпуска, а также снизить количество документов, которые компании должны представлять для прохождения процедуры.

Кроме того, планируется изменить порядок взаимодействия предприятий с НКЦБФР. Вместо возвращения документов без рассмотрения Комиссия будет предоставлять перечень замечаний, которые можно исправить в рамках той же процедуры.

Это позволит компаниям избежать повторной подачи документов и сократить время, необходимое для регистрации выпуска облигаций.

Также предлагается отменить ограничения для эмитентов, зарегистрированных на территориях, где ведутся боевые действия.

Что изменится для акционерных обществ

Второй проект касается выпуска и конвертации акций при реорганизации акционерных обществ.

В частности, документ уточняет процедуры эмиссии ценных бумаг в таких случаях и предусматривает введение института независимых экспертов.

Ожидается, что обновление правил поможет упорядочить процедуры реорганизации предприятий и сделать их более понятными для участников рынка.

Когда заработают новые правила

Оба проекта вынесены на общественное обсуждение. Замечания и предложения к документам можно подавать в течение 20 рабочих дней.

После завершения обсуждения НКЦБФР рассмотрит полученные предложения. Предложенные изменения пока не вступили в силу.

Напомним, ранее НКЦБФР предложила упростить регистрацию акций, в частности сократить отдельные процедуры до семи рабочих дней. Инициатива предусматривает цифровизацию регистрации и уменьшение административной нагрузки на компании.