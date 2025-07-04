Украину избрали в Совет Продовольственной программы ООН: почему это важно

Сегодня, 4 июля, на конференции в Риме Украину избрали в Совет Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO). Россия и Беларусь не смогли этого добиться, "хотя и очень старались".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Андрея Сибиги .

"Еще одно значительное достижение Украины в системе ООН. Сегодня утром в Риме Украина была избрана в Совет FAO . Мы благодарны всем государствам-членам ООН за признание жизненно важной роли Украины как гаранта глобальной продовольственной безопасности", — сообщил глава украинского МЗС.

Министр отметил, что, несмотря на вызовы, вызванные полномасштабной агрессией РФ в Украине, наше государство будет продолжать гуманитарные усилия, в частности через программу "Зерно из Украины".

Россия и Беларусь не смогли попасть в Совет FAO, "хотя и очень старались". "Москва должна оставаться в международной изоляции". — подчеркнул Сибига.

Справка

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) – международная организация, занимающаяся проблемами развития сельских регионов и сельскохозяйственного производства в системе ООН. Девиз организации: "Помогаем построить мир без голода". FAO действует как нейтральный форум, а также источник знания и информации. Помогает развивающимся странам и странам в переходном периоде модернизировать и улучшить сельское хозяйство, лесоводство и рыболовство.

Напомним, промышленная и сельскохозяйственная организация ООН объявила о запуске Плана чрезвычайного реагирования и оперативного восстановления для Украины на 2025–2026 годы. На реализацию этой программы международная организация выделит 150 миллионов долларов.