Україну обрали до Ради Продовольчої програми ООН: чому це важливо

Сьогодні, 4 липня, на конференції в Римі Україну обрали до Ради Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO). Росія та Білорусь не змогли цього досягти, "хоча й дуже старалися".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

"Ще одне значне досягнення України в системі ООН. Сьогодні вранці в Римі Україну було обрано до Ради FAO. Ми вдячні всім державам-членам ООН за визнання життєво важливої ​​ролі України як гаранта глобальної продовольчої безпеки. Як відданий член ради, Україна буде віддана посиленню реагування ФАО та докладатиме всіх зусиль для просування глобальної продовольчої безпеки ", — повідомив глава українського МЗС.

Міністр зауважив, що незважаючи на виклики, спричинені повномасштабною агресією РФ в Україні, наша держава продовжуватиме гуманітарні зусилля, зокрема через програму "Зерно з України".

Росія та Білорусь не змогли потрапити до Ради FAO, "хоча й дуже старалися". "Москва повинна залишатися в міжнародній ізоляції". — наголосив Сибіга.

Довідково

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO) — міжнародна організація, що займається проблемами розвитку сільських регіонів і сільськогосподарського виробництва в системі ООН. Девіз організації: "Допомагаймо побудувати світ без голоду". FAO діє як нейтральний форум, а також як джерело знання й інформації. Допомагає країнам, що розвиваються, і країнам у перехідному періоді модернізувати й поліпшити сільське господарство, лісівництво та рибальство.

Нагадаємо, продовольча та сільськогосподарська організація ООН оголосила про запуск Плану надзвичайного реагування та оперативного відновлення для України на 2025–2026 роки. На реалізацію цієї програми міжнародна організація виділить 150 мільйонів доларів США.