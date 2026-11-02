"Укрэнерго" просило повысить тариф, но регулятор наоборот предлагает его снизить

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предлагает в 2027 году снизить тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 1,6% — до 914,02 грн/МВт·ч без НДС. Сама компания просила повысить его на 4% — до 964,92 грн/МВт·час.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение expro.

Проекты тарифов планируется рассмотреть на заседании 3 ноября. После одобрения документы должны быть обнародованы для обсуждения, а окончательное решение НКРЭКУ примет по результатам этой процедуры.

"Укрэнерго" просило больше

В заявке на 2027 год "Укрэнерго" предлагало тариф на передачу 964,92 грн/МВтч без НДС, что на 4% превышало действующий уровень. Однако после пересчета расходов НКРЭКУ определила тариф на уровне 914,02 грн/МВтч — на 1,6% ниже действующего.

Для предприятий зеленой электрометаллургии регулятор предлагает установить тариф 490,67 грн/МВт·час. Это на 13% меньше действующего уровня. "Укрэнерго" предлагало 546,17 грн/МВт·час.

В то же время, составляющая тарифа на выполнение специальных обязанностей по поддержке производства электроэнергии из альтернативных источников должна вырасти на 16% — до 423,35 грн/МВт·час.

Диспетчеризация подорожает

В отличие от тарифа на передачу стоимость диспетчерского управления предлагают повысить до 143,20 грн/МВт·ч без НДС. Действующий тариф составляет 118,64 грн/МВт·ч, то есть рост составит около 20,7%.

Прогнозный необходимый доход "Укрэнерго", заложенный в тариф на передачу на 2027 год, составляет около 80,19 млрд грн при прогнозном объеме передачи 88,04 млн МВт·ч.

Из этой суммы 37,19 млрд. грн. предусмотрено на выполнение специальных обязанностей, 15,67 млрд. грн. — на закупку электроэнергии для компенсации технологических потерь в сетях, еще 7,53 млрд. грн. составляют финансовые затраты. На оплату услуг по уменьшению нагрузки производителями "зеленой" электроэнергии предусмотрено 4,37 млрд. грн.

Напомним, летом НКРЭКУ одобрило повышение тарифа на передачу электроэнергии "Укрэнерго" на 25% - до 928,45 грн/МВт·ч без НДС. Необходимость пересмотра тогда объяснялась ростом валютных курсов и увеличением расходов оператора на выполнение специальных обязанностей по поддержке производителей электроэнергии из возобновляемых источников.