"Укрэнерго" просит украинцев экономить электроэнергию 9 июля вечером

Укрэнерго просит украинцев экономить электроэнергию 9 июля. Причина – рост потребления из-за жары и снижения производства солнечной энергии из-за облачности.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что украинская энергосистема испытывает растущую нагрузку из-за жаркой погоды и последствий непогоды. По состоянию на 9:30 утра 9 июля потребление электроэнергии было на 3,1% выше, чем во вторник, 8 июля, в то же время.

Это обусловлено массовым использованием кондиционеров по всей стране и снижением эффективности работы бытовых солнечных электростанций из-за высокой облачности в некоторых областях.

"С 16:00 до 22:00 сегодня есть необходимость в экономном потреблении электроэнергии. Пожалуйста, ограничьте в настоящее время пользование мощной электротехникой и не включайте несколько электроприборов одновременно", — говорится в сообщении компании.

"Укрэнерго" отмечает, что ситуация в энергосистеме может поменяться и советует следить за сообщениями в информресурсах операторов системы распределения (облэнерго).

Системный оператор также сообщает, что непогода продолжает обесточивать населенные пункты Украины: в результате сильных дождей и грозы на утро полностью или частично был обесточен 681 населенный пункт в шести областях.

Ранее в "Укрэнерго" уверяли, что пока нет оснований для введения графиков отключений электроэнергии даже при пиковом потреблении в жаркие дни.

В этом году еще не было столь масштабных атак на энергосистему, как в 2024 году. Кроме того, благодаря восстановительным работам энергетики вернули к работе часть поврежденных в прошлом году объектов генерации и отремонтировали сети системы передачи.