"Укренерго" просить українців економити електроенергію 9 липня ввечері: у чому причина

"Укренерго" просить українців економити електроенергію 9 липня. Причина – зростання споживання через спеку та зниження виробництва сонячної енергії через хмарність.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в повідомленні компанії.

Зазначається, що українська енергосистема відчуває зростаюче навантаження через спекотну погоду та наслідки негоди. Станом на 9:30 ранку 9 липня споживання електроенергії було на 3,1% вищим, ніж у вівторок, 8 липня, в той же час.

Це зумовлено масовим використанням кондиціонерів по всій країні та зниженням ефективності роботи побутових сонячних електростанцій через високу хмарність у деяких областях.

"З 16:00 до 22:00 сьогодні є необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, обмежте у цей час користування потужною електротехнікою та не вмикайте кілька електроприладів одночасно", - йдеться в повідомленні компанії.

"Укренерго" зауважує, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, і радить стежити за повідомленнями в інформресурсах операторів системи розподілу (обленерго).

Системний оператор також повідомляє, що негода продовжує знеструмлювати населені пункти України: внаслідок сильних дощів та грози на ранок повністю або частково був знеструмлений 681 населений пункт у шести областях.

Раніше в “Укренерго” запевняли, що наразі немає підстав для введення графіків відключень електроенергії навіть за умов пікового споживання у спекотні дні.

Цьогоріч ще не було настільки масштабних атак на енергосистему, як у 2024-му. Крім того, завдяки відновлювальним роботам енергетики повернули до роботи частину пошкоджених минулого року об’єктів генерації та відремонтували мережі системи передачі.