"Укрэнерго" увеличило время отключений света из-за вражеских обстрелов

свет
4 ноября света будет меньше и у населения, и у промышленности / Depositphotos

В связи с необходимостью преодоления значительных последствий российских ракетно-дроновых атак, оказавших влияние на энергосистему, время применения ограничений электроснабжения во вторник, 4 ноября, расширено.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение "Укрэнерго".

Компания ввела следующие ограничения на сегодняшний день:

  • графики почасовых отключений для населения: с 08:00 до 22:00 будут применяться отключения мощностью от 0,5 до 1,5 очереди;
  • для промышленности: в течение этого же периода (08:00 22:00) будут действовать графики ограничения мощности.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго)", – добавили в компании.

Накануне "Укрэнерго" анонсировало, что 4 ноября в отдельных регионах Украины будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии. Согласно первоначальному плану, графики почасовых отключений для населения должны были действовать с 08:00 до 11:00, а также с 15:00 до 22:00 с нагрузкой от 0,5 до 1,5 очереди. Также в эти же периоды планировались графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Delo.ua сообщало, что в октябре 2025 года Украина существенно нарастила импорт электроэнергии, достигнув отметки в 360 тыс. МВт-ч. Этот объем в 2,5 раза превысил показатели предыдущего месяца. Ключевыми поставщиками импортируемой электроэнергии выступили Венгрия и Польша.

Автор:
Наталия Гуленцова