"Укрэнерго" увеличило время отключений света из-за вражеских обстрелов

В связи с необходимостью преодоления значительных последствий российских ракетно-дроновых атак, оказавших влияние на энергосистему, время применения ограничений электроснабжения во вторник, 4 ноября, расширено.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение "Укрэнерго".

Компания ввела следующие ограничения на сегодняшний день:

графики почасовых отключений для населения: с 08:00 до 22:00 будут применяться отключения мощностью от 0,5 до 1,5 очереди ;

для промышленности: в течение этого же периода (08:00 – 22:00) будут действовать графики ограничения мощности.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго)", – добавили в компании.

Накануне "Укрэнерго" анонсировало, что 4 ноября в отдельных регионах Украины будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии. Согласно первоначальному плану, графики почасовых отключений для населения должны были действовать с 08:00 до 11:00, а также с 15:00 до 22:00 с нагрузкой от 0,5 до 1,5 очереди. Также в эти же периоды планировались графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

