"Укренерго" збільшило час відключень світла через ворожі обстріли

У зв'язку з необхідністю подолання значних наслідків російських ракетно-дронових атак, що вплинули на енергосистему, час застосування обмежень електропостачання у вівторок, 4 листопада, розширено.

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення "Укренерго".

Компанія ухвалила такі обмеження на сьогодні:

графіки погодинних відключень д ля населення: з 08:00 до 22:00 застосовуватимуться відключення потужністю від 0 , 5 до 1 , 5 черги;

для промисловості: п ротягом цього ж періоду (08:00 - 22:00) діятимуть графіки обмеження потужності.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго)", – додали в компанії.

Водночас міністр енергетики Світлана Гринчук наголосила, що відновлювальні роботи тривають цілодобово, а енергетики роблять усе можливе для стабільної роботи енергосистеми попри постійні атаки ворога.

За її словами, за підтримки міжнародних партнерів, зокрема Німеччини, Канади, Швеції, Фінляндії, Єврокомісії, триває формування аварійного запасу обладнання, необхідного для оперативного реагування на наслідки обстрілів.

Напередодні "Укренерго" анонсувало, що 4 листопада в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи з обмеження споживання електроенергії. Згідно з початковим планом, графіки погодинних відключень для населення мали діяти з 08:00 до 11:00, а також з 15:00 до 22:00 із навантаженням від 0,5 до 1,5 черги. Також у ці ж періоди планувалися графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Delo.ua повідомляло, що у жовтні 2025 року Україна істотно наростила імпорт електроенергії, досягнувши позначки у 360 тис. МВт-год. Цей обсяг у 2,5 раза перевищив показники попереднього місяця. Ключовими постачальниками імпортованої електроенергії виступили Угорщина та Польща.