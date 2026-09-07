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"Укрнафта" усиливает защиту производственных объектов по добыче нефти и газа

Укрнефть
«Укрнафта» готовится к зиме: усиливает меры безопасности и защиту производственных объектов

ПАО "Укрнафта" готовится к прохождению осенне-зимнего периода в условиях постоянных российских атак на гражданскую инфраструктуру добычи нефти и газа.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба "Укрнафты".

Отмечается, что глава правления "Укрнафты" Богдан Кукура и глава правления "Нефтегаза Украины" Сергей Федоренко посетили производственные подразделения предприятия на Севере и Востоке Украины.

В ходе визита проинспектировали укрытие для работников, системы оповещения, обеспеченность средствами индивидуальной защиты. Отдельно проверили состояние защиты производственных объектов и готовность подразделений к работе в осенне-зимний период.

"Главный фокус - безопасность людей и защита производственных объектов. Наша первоочередная задача - уберечь персонал и минимизировать последствия возможных атак", - подчеркнул Кукура.

Сообщается, что компания продолжает усиливать меры безопасности и готовить производственную инфраструктуру для работы в условиях постоянных угроз. Основная задача – сохранить людей и обеспечить стабильную работу добывающих мощностей.

Напомним, 3 сентября российские войска атаковали добывающие активы предприятий "Укрнафты", в результате чего зафиксированы многочисленные попадания и вспыхнули пожары.

Автор:
Светлана Манько

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