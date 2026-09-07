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"Укрнафта" посилює захист виробничих об’єктів з видобутку нафти і газу

Укрнафта
«Укрнафта» готується до зими: посилює заходи безпеки та захист виробничих об'єктів

ПАТ "Укрнафта" готується до проходження осінньо-зимового періоду в умовах постійних російських атак на цивільну інфраструктуру видобутку нафти і газу.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба "Укрнафти".

Зазначається, що голова правління "Укрнафти" Богдан Кукура та голова правління "Нафтогазу України" Сергій Федоренко відвідали виробничі підрозділи підприємства на Півночі та Сході України.

В ході візиту проінспектували укриття для працівників, системи оповіщення, забезпеченість засобами індивідуального захисту. Окремо перевірили стан захисту виробничих об’єктів та готовність підрозділів до роботи в осінньо-зимовий період.

"Головний фокус — безпека людей та захист виробничих об’єктів. Наше першочергове завдання — вберегти персонал і мінімізувати наслідки можливих атак", – наголосив Кукура.

Повідомляється, що компанія продовжує посилювати заходи безпеки та готувати виробничу інфраструктуру до роботи в умовах постійних загроз. Основне завдання — зберегти людей і забезпечити стабільну роботу видобувних потужностей.

Нагадаємо, 3 вересня російські війська атакували видобувні активи підприємств "Укрнафти", унаслідок чого зафіксовано численні влучання та спалахнули пожежі.

Автор:
Світлана Манько

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