Укрнафта установит электростанции на 54 МВт: компания объявила тендер на платформе ЕБРР

Крупнейшая нефтедобывающая компания страны начинает масштабный проект по развитию распределенной генерации. ПАО "Укрнафта" объявило закупку работ по установке современных газопоршневых электростанций через электронный портал Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.

Закупка предусматривает выполнение комплексных работ по монтажу контейнерных установок. Общая установленная электрическая мощность новых объектов составит около 54 МВт.

Детали тендера и условия участия

Тендерная процедура проводится по международным стандартам на платформе ECEPP. Основные параметры закупки:

Предмет тендера: комплексные работы "под ключ" по установке газопоршневых электростанций.

Сроки подачи заявок: предложения от участников принимаются до 26 мая 2026 года.

Требования: полное соответствие критериям тендерной документации ЕБРР, обеспечивающей прозрачность и конкурентность отбора.

Внедрение таких мощностей является частью стратегии усиления энергетической устойчивости страны и развития внутренней генерации на базе собственного энергоресурса.

Стратегическое значение распределенной генерации

Установка газопоршневых станций позволит компании не только обеспечить собственные потребности в электроэнергии, но и поддержать общую энергосистему Украины. Распределенная генерация менее уязвима к внешним факторам и позволяет оперативно реагировать на дефицит мощности в сети.

