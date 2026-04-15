Укрнафта встановить електростанції на 54 МВт: компанія оголосила тендер на платформі ЄБРР

Укрнафта встановить електростанції на 54 МВт / Укрнафта

Найбільша нафтовидобувна компанія країни розпочинає масштабний проєкт із розбудови розподіленої генерації. ПАТ "Укрнафта" оголосила закупівлю робіт із встановлення сучасних газопоршневих електростанцій через електронний портал Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

Закупівля передбачає виконання комплексних робіт із монтажу контейнерних установок. Загальна встановлена електрична потужність нових об'єктів складе близько 54 МВт.

Деталі тендеру та умови участі

Тендерна процедура проводиться за міжнародними стандартами на платформі ECEPP. Основні параметри закупівлі:

  • Предмет тендеру: комплексні роботи "під ключ" із встановлення газопоршневих електростанцій.
  • Термін подачі заявок: пропозиції від учасників приймаються до 26 травня 2026 року.
  • Вимоги до учасників: повна відповідність критеріям тендерної документації ЄБРР, що забезпечує прозорість та конкурентність відбору.

Впровадження таких потужностей є частиною стратегії з посилення енергетичної стійкості країни та розвитку внутрішньої генерації на базі власного енергоресурсу.

Стратегічне значення розподіленої генерації

Встановлення газопоршневих станцій дозволить компанії не лише забезпечити власні потреби в електроенергії, а й підтримати загальну енергосистему України. Розподілена генерація є менш вразливою до зовнішніх чинників і дозволяє оперативно реагувати на дефіцит потужності в мережі.

Нагадаємо, очікується, що найближчим часом на українських АЗС почнуть падати ціни на бензин і дизель у межах однієї гривні за літр через боротьбу за клієнта.

Автор:
Максим Кольц
