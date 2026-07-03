"Укрпочта" объявила о продаже винтажных наганов: 1000 грн с каждого пойдут на ВСУ

"Укрпочта" объявила новую благотворительную продажу винтажных наганов, средства от которой будут направлены на поддержку украинских военных.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует глава компании Игорь Смилянский.

Продажа винтажных наганов - помощь ВСУ

По словам Смилянского, обычно в пятницу компания делится положительными новостями, однако в этот раз отказалась от такой традиции из-за День траура, объявленного в Киеве после российского ракетного удара, унесшего жизни людей.

Он подчеркнул, что хотя погибших невозможно вернуть, украинцы могут помочь военным, чтобы снизить количество таких трагедий в будущем.

"Укрпочта" регулярно проводит благотворительное собрание на нужды ВСУ, в том числе через продажу коллекционных экспонатов. Из каждой проданной единицы демилитаризованного оружия – винтажного нагана или пистолета ТТ – 1000 гривен будет перечислено в поддержку украинских защитников.

Напомним, ранее "Укрпочта" совместно с Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности уже выставляли на аукцион 11 демилитаризованных револьверов "Наган". Они были произведены в Российской империи и Советском союзе в 1900-1927 годах.

Продажа советской техники

Добавим, компания также ликвидировала парк советских автомобилей. Среди проданных лотов были: "Волги", "Жигули", "Газели", УАЗы и "Буханки", часть которых выпущена до обретения независимости Украины. Отдельные грузовики имели пробег более 1 000 000 км.

Также на торгах были проданы автомобили Volkswagen, Suzuki и другие легковые автомобили, которые ранее использовались в качестве служебного транспорта руководителей. Самым дорогим лотом второго этапа стал "киевский пакет" из 23 советских автомобилей, проданный за 916 тыс. грн. Самым дешевым лотом стала Mazda 6, которую продали за 44 тыс. грн.