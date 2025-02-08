"Укрпочта" продала револьвер "Наган" за 36 тысяч гривен

7 февраля 2025 года в государственной электронной торговой системе Прозорро.Продажи состоялся аукцион, на котором "Укрпочта" продала демилитаризованный револьвер "Наган". Лот реализовали в сотрудничестве с Министерством по стратегическим отраслям промышленности Украины.

Об этомговорится на сайте Рrozorro.

Стартовая цена револьвера составляла 5000 грн, а за него соревновались 21 участник. В результате цена выросла в семь раз, достигнув 36 000 грн. Вырученные средства "Укрпочта" направит в поддержку Вооруженных Сил Украины.

Это один из 11 револьверов ХХ века, которые "Укрпочта" планирует продать до 24 февраля.

"Но это только начало! В следующую пятницу мы выставим еще три лота, и они — более почтенного возраста: 1912, 1913 и 1914 годов", — написал гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Все эти наганы демилитаризованы – они превращены в массо-габаритные макеты и имеют экспертные выводы о непригодности к стрельбе.

Ранее эти револьверы находились на вооружении работников почтовой связи РСФСР, которые имели право на служебное оружие. После обновления независимости Украины они перешли в собственность "Укрпочты".

Напомним, что "Укрпочта" выставит на аукцион 11 демилитаризованных револьверов "Наган", изготовленных на Императорском Тульском вооруженном заводе в начале XX века, стало известно еще 31 января.