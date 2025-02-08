"Укрпошта" продала револьвер “Наган” за 36 тисяч гривень

7 лютого 2025 року у державній електронній торговій системі Прозорро.Продажі відбувся аукціон, на якому "Укрпошта" продала демілітаризований револьвер “Наган”. Лот реалізували у співпраці з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України.

Про це йдеться на сайті Рrozorro.

Стартова ціна револьвера становила 5 000 грн, а за нього змагалися 21 учасник. У підсумку ціна зросла у сім разів, досягнувши 36 000 грн. Виручені кошти "Укрпошта" спрямує на підтримку Збройних Сил України.

Зазначається, що це один із 11 револьверів ХХ століття, які "Укрпошта" планує продати до 24 лютого.

"Але це лише початок! Наступної п’ятниці ми виставимо ще три лоти, і вони — більш поважного віку: 1912, 1913 та 1914 років", - написав гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Всі ці нагани демілітаризовані – вони перетворені на масо-габаритні макети та мають експертні висновки про непридатність до стрільби.

Раніше ці револьвери перебували на озброєнні працівників поштового зв’язку Української РСР, які мали право на службову зброю. Після відновлення незалежності України вони перейшли у власність "Укрпошти".

Нагадаємо, про те, що "Укрпошта" виставить на аукціон 11 демілітаризованих револьверів "Наган", виготовлених на Імператорському Тульському збройному заводі на початку XX століття, стало відомо ще 31 січня.