"Укрпошта" оголосила продаж вінтажних наганів: 1000 грн з кожного підуть на ЗСУ

“Укрпошта” оголосила новий благодійний продаж вінтажних наганів, кошти від якого спрямують на підтримку українських військових.

Як пише Delo.ua, про це інформує очільник компанії Ігор Смілянський.

Продаж вінтажних наганів - допомога ЗСУ

За словами Смілянського, зазвичай у п'ятницю компанія ділиться позитивними новинами, однак цього разу відмовилася від такої традиції через День жалоби, оголошений у Києві після російського ракетного удару, що забрав життя людей.

Він наголосив, що хоча загиблих неможливо повернути, українці можуть допомогти військовим, аби зменшити кількість таких трагедій у майбутньому.

"Укрпошта" регулярно проводить благодійні збори на потреби ЗСУ, зокрема через продаж колекційних експонатів. Із кожної проданої одиниці демілітаризованої зброї - вінтажного нагана або пістолета ТТ - 1000 гривень буде перераховано на підтримку українських захисників.

Нагадаємо, раніше "Укрпошта" спільно з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості вже виставляли на аукціон 11 демілітаризованих револьверів "Наган". Вони були вироблені в Російській імперії та Радянському союзі в 1900–1927 роках.

Продаж радянської техніки

Додамо, компанія також ліквідувала парк радянських автомобілів. Серед проданих лотів були: "Волги", "Жигулі", "Газелі", УАЗи та "буханки", частина яких випущена до здобуття незалежності України. Окремі вантажівки мали пробіг понад 1 000 000 км.

Також на торгах були продані автомобілі Volkswagen, Suzuki та інші легкові авто, які раніше використовувалися як службовий транспорт керівників. Найдорожчим лотом другого етапу став "київський пакет" із 23 радянських автомобілів, проданий за 916 тис. грн. Найдешевшим лотом стала Mazda 6, яку реалізували за 44 тис. грн.