До конца 2026 года "Укрпочта" планирует открыть 23 стационарных отделения в селах, ранее обслуживавших передвижные почтовые отделения. Благодаря этому более 23 тысяч жителей получат постоянный доступ к почтовым и финансовым услугам непосредственно в своих населенных пунктах. Из запланированных отделений 14 уже работают.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение генерального директора "Укрпочты" Игоря Смилянского.

По его словам, новые отделения уже принимают посетителей в селах Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской и Винницкой областей.

В них жители могут получать и отправлять посылки и письма, оплачивать коммунальные услуги, получать наличные деньги и пользоваться другими сервисами почтового оператора.

Где откроют новые отделения "Укрпочты"

В ближайшее время компания планирует открыть еще шесть стационарных отделений.

В частности, они появятся в селах Лютинск, Вельбовно и Забороль Ровенской области, Камень в Ивано-Франковской области, Косари в Черкасской и Заречье на Волыни.

В общем, к Новому году компания планирует довести количество новых сельских отделений до 23.

При каких условиях "Укрпочта" открывает отделение в селах

По словам Смелянского, решение об открытии стационарных отделений принимается с учетом трех основных факторов: достаточного количества населения и спроса на услуги, наличия подходящего для аренды помещения, а также возможности найти работников.

Компания планирует и дальше расширять программу открытия стационарных почтовых отделений в сельской местности.

Напомним, ранее "Укрпочта" открыла 11 новых отделений в селах четырех областей. Тогда компания сообщала, что новые стационарные отделения открывают, прежде всего, в населенных пунктах с достаточным количеством жителей и спросом на почтовые услуги, а там, где их содержание экономически нецелесообразно, продолжают работать передвижные отделения.