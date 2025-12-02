"Укрпочта" выставила на аукцион раритетные автомобили (ФОТО, ВИДЕО)

Укрпочта выставляет на ProZorro. Продажи 716 машин от раритетов до рекордсменов пробега. 28 авто относятся к эпохе до 1991 года, а 654 транспортных средства – это модели советского или российского производства: ГАЗы, УАЗы, ВАЗы, КАМАЗы. Старейший участник аукциона ГАЗ-52 1979 года из Полтавщины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

По его словам, распродажа структурирована по принципу "один регион - один лот": в среднем каждая область передает на торги по три десятка машин. Больше техники накопилось в Хмельницком регионе — 73 единицы. Меньше всего в Донецком, где к аукциону попадут всего четыре автомобиля. Вся эта география срез того, как десятилетиями работала почта в каждом уголке страны.

Что выставляют на продажу

Смелянский отметил, что старейший участник торгов ГАЗ-52 1979 года из Полтавщины. Самый молодой Citroën Berlingo 2021 года после ДТП, успел проехать всего 2 тысячи километров.

Всего 28 машин принадлежат к эре до 1991 года, а 654 это модели русского либо русского производства: ГАЗы, УАЗы, ВАЗы, КАМАЗы и остальные, которые годами были незаметным фундаментом почтовой логистики.

Кроме того, на продажу выставляют легенду выносливости Volvo FH 12 из Киева, прошедшего 2,9 миллиона километров – почти четыре дороги к Луне и обратно.

Глава "Укрпочты" сообщил, что средний пробег всех авто составляет около 470 тысяч километров, а физический износ составляет 96%.

"Это транспорт, который держался больше на характере, чем на технике, и поэтому каждый лот имеет собственный шарм", - подчеркнул Смелянский.

Чтобы предупредить измену, он сразу напомнил, что Укрпочта не может никому ничего отдавать бесплатно. Зато у каждого желающего есть отличная возможность выкупить эти машины, отремонтировать и передать для нужд ВСУ.

Напомним, в сентябре благодаря Европейскому банку реконструкций и развития (ЕБРР) "Укрпочта" обновила автопарк 160 новыми авто (современные MAN и Iveco) для эффективной логистики и компенсации потерянных под обстрелами автомобилей.