"Укрпошта" виставила на аукціон автопарк минулої епохи (ФОТО, ВІДЕО)

Укрпошта виставляє на ProZorro.Продажі 716 машин від раритетів до рекордсменів пробігу. 28 авто належать до епохи до 1991 року, а 654 транспортні засоби - це моделі радянського чи російського виробництва: ГАЗи, УАЗи, ВАЗи, КАМАЗи. Найстаріший учасник аукціону ГАЗ-52 1979 року з Полтавщини.

Як пише Delo.ua, про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

За його словами, розпродаж структурований за принципом "один регіон — один лот": у середньому кожна область передає на торги по три десятки машин. Найбільше техніки назбиралося в Хмельницькому регіоні — 73 одиниці. Найменше в Донецькому, де до аукціону потраплять лише чотири автівки. Уся ця географія — зріз того, як десятиліттями працювала пошта в кожному куточку країни.

Що виставляють на продаж

Смілянський зауважив, що найстаріший учасник торгів ГАЗ-52 1979 року з Полтавщини. Наймолодший Citroën Berlingo 2021 року після ДТП, що встиг проїхати лише 2 тисячі кілометрів.

Усього 28 машин належать до епохи до 1991 року, а 654 це моделі радянського чи російського виробництва: ГАЗи, УАЗи, ВАЗи, КАМАЗи та інші, які роками були непомітним фундаментом поштової логістики.

Крім того, на продаж виставляють легенду витривалості Volvo FH 12 із Києва, що пройшов 2,9 мільйона кілометрів – майже чотири дороги до Місяця і назад.

Очільник "Укрпошти" повідомив, що середній пробіг усіх авто становить близько 470 тисяч кілометрів, а фізичний знос сягає 96%.

"Це транспорт, який тримався більше на характері, ніж на техніці, і саме тому кожен лот має власний шарм", - наголосив Смілянський.

Щоб попередити "зраду", він одразу нагадав, що "Укрпошта" не може нікому нічого віддавати безкоштовно. Натомість у кожного охочого є чудова можливість викупити ці машини, відремонтувати та передати для потреб ЗСУ.

Нагадаємо, у вересні завдяки Європейському банку реконструкцій та розвитку (ЄБРР) “Укрпошта” оновила автопарк 160 новими авто (сучасні MAN та Iveco) для ефективної логістики та компенсації втрачених під обстрілами автівок.