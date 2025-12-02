- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
"Укрпошта" виставила на аукціон автопарк минулої епохи (ФОТО, ВІДЕО)
Укрпошта виставляє на ProZorro.Продажі 716 машин від раритетів до рекордсменів пробігу. 28 авто належать до епохи до 1991 року, а 654 транспортні засоби - це моделі радянського чи російського виробництва: ГАЗи, УАЗи, ВАЗи, КАМАЗи. Найстаріший учасник аукціону ГАЗ-52 1979 року з Полтавщини.
Як пише Delo.ua, про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.
За його словами, розпродаж структурований за принципом "один регіон — один лот": у середньому кожна область передає на торги по три десятки машин. Найбільше техніки назбиралося в Хмельницькому регіоні — 73 одиниці. Найменше в Донецькому, де до аукціону потраплять лише чотири автівки. Уся ця географія — зріз того, як десятиліттями працювала пошта в кожному куточку країни.
Що виставляють на продаж
Смілянський зауважив, що найстаріший учасник торгів ГАЗ-52 1979 року з Полтавщини. Наймолодший Citroën Berlingo 2021 року після ДТП, що встиг проїхати лише 2 тисячі кілометрів.
Усього 28 машин належать до епохи до 1991 року, а 654 це моделі радянського чи російського виробництва: ГАЗи, УАЗи, ВАЗи, КАМАЗи та інші, які роками були непомітним фундаментом поштової логістики.
Крім того, на продаж виставляють легенду витривалості Volvo FH 12 із Києва, що пройшов 2,9 мільйона кілометрів – майже чотири дороги до Місяця і назад.
Очільник "Укрпошти" повідомив, що середній пробіг усіх авто становить близько 470 тисяч кілометрів, а фізичний знос сягає 96%.
"Це транспорт, який тримався більше на характері, ніж на техніці, і саме тому кожен лот має власний шарм", - наголосив Смілянський.
Щоб попередити "зраду", він одразу нагадав, що "Укрпошта" не може нікому нічого віддавати безкоштовно. Натомість у кожного охочого є чудова можливість викупити ці машини, відремонтувати та передати для потреб ЗСУ.
Нагадаємо, у вересні завдяки Європейському банку реконструкцій та розвитку (ЄБРР) “Укрпошта” оновила автопарк 160 новими авто (сучасні MAN та Iveco) для ефективної логістики та компенсації втрачених під обстрілами автівок.