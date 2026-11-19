"Укрпочта" расширила перечень льгот для ветеранов и участников боевых действий в рамках программы "Защита+". Теперь они могут отправлять посылки в прифронтовые регионы за 1 грн, получать скидку на доставку по Украине и за границу, а также покупать лекарства по меньшей мере на 30% дешевле.

Как пишет Dilo, об этом сообщил глава компании игр Смелянский.

В частности, участники программы могут воспользоваться следующими предложениями:

Отправка посылок за 1 грн. Льготный тариф "Приоритетный" действует для отправки в или из шести прифронтовых областей: Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Днепропетровской. При онлайн-оформлении стоимость составляет 1 грн, а при оформлении непосредственно в отделении - 6 грн.

Скидка 25% на доставку. Специальное предложение распространяется на отправку по территории Украины и за границу.

Скидки на лекарства от 30%. Ветераны могут покупать медикаменты со скидкой не менее 30%.

Воспользоваться предложениями могут ветераны и участники боевых действий, авторизовавшихся в приложении "Защита+".

Для получения скидки необходимо сгенерировать в приложении специальный штрихкод и показать его оператору в стационарном отделении "Укрпочты" при оформлении или получении услуги.

Каждому пользователю ежемесячно доступно три промокода на каждую из предусмотренных программой предложений.

Таким образом, сотрудничество "Укрпочты" и "Защита+" дает ветеранам возможность снизить расходы на почтовые услуги и приобретение необходимых медикаментов.

Напомним, в сентябре Kasta и "Укрпочта" уже запустили бесплатную доставку заказов по Украине. Тогда предложение объясняли ростом вынужденных простоев физической торговли из-за воздушных тревог.