“Укрпошта” розширила перелік пільг для ветеранів та учасників бойових дій у межах програми “Захист+”. Відтепер вони можуть відправляти посилки до прифронтових регіонів за 1 грн, отримувати знижку на доставку Україною та за кордон, а також купувати ліки щонайменше на 30% дешевше.

Як пише Dilo, про це повідомив очільник компанії ігор Смілянський.

Зокрема, учасники програми можуть скористатися такими пропозиціями:

Відправлення посилок за 1 грн. Пільговий тариф "Пріоритетний" діє для відправлень до або з шести прифронтових областей: Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Дніпропетровської. За умови онлайн-оформлення вартість становить 1 грн, а під час оформлення безпосередньо у відділенні - 6 грн.

Знижка 25% на доставку. Спеціальна пропозиція поширюється на відправлення територією України та за кордон.

Знижки на ліки від 30%. Ветерани можуть купувати медикаменти зі знижкою щонайменше 30%.

Скористатися пропозиціями можуть ветерани та учасники бойових дій, які авторизувалися в застосунку "Захист+".

Для отримання знижки необхідно згенерувати в застосунку спеціальний штрихкод і показати його оператору у стаціонарному відділенні "Укрпошти" під час оформлення або отримання послуги.

Кожному користувачеві щомісяця доступно до трьох промокодів на кожну з передбачених програмою пропозицій.

Таким чином, співпраця "Укрпошти" та "Захист+" дає ветеранам можливість зменшити витрати на поштові послуги й придбання необхідних медикаментів.

Нагадаємо, у вересні Kasta та "Укрпошта" вже запустили безкоштовну доставку замовлень по Україні. Тоді пропозицію пояснювали зростанням вимушених простоїв фізичної торгівлі через повітряні тривоги.