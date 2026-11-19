- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google
"Укрпошта" запустила для ветеранів посилки за 1 грн та знижки на доставку і ліки
“Укрпошта” розширила перелік пільг для ветеранів та учасників бойових дій у межах програми “Захист+”. Відтепер вони можуть відправляти посилки до прифронтових регіонів за 1 грн, отримувати знижку на доставку Україною та за кордон, а також купувати ліки щонайменше на 30% дешевше.
Як пише Dilo, про це повідомив очільник компанії ігор Смілянський.
Зокрема, учасники програми можуть скористатися такими пропозиціями:
- Відправлення посилок за 1 грн. Пільговий тариф "Пріоритетний" діє для відправлень до або з шести прифронтових областей: Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Дніпропетровської. За умови онлайн-оформлення вартість становить 1 грн, а під час оформлення безпосередньо у відділенні - 6 грн.
- Знижка 25% на доставку. Спеціальна пропозиція поширюється на відправлення територією України та за кордон.
- Знижки на ліки від 30%. Ветерани можуть купувати медикаменти зі знижкою щонайменше 30%.
Скористатися пропозиціями можуть ветерани та учасники бойових дій, які авторизувалися в застосунку "Захист+".
Для отримання знижки необхідно згенерувати в застосунку спеціальний штрихкод і показати його оператору у стаціонарному відділенні "Укрпошти" під час оформлення або отримання послуги.
Кожному користувачеві щомісяця доступно до трьох промокодів на кожну з передбачених програмою пропозицій.
Таким чином, співпраця "Укрпошти" та "Захист+" дає ветеранам можливість зменшити витрати на поштові послуги й придбання необхідних медикаментів.
Нагадаємо, у вересні Kasta та "Укрпошта" вже запустили безкоштовну доставку замовлень по Україні. Тоді пропозицію пояснювали зростанням вимушених простоїв фізичної торгівлі через повітряні тривоги.