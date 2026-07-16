"Укртрансбезопасность" усиливает контроль качества авто и запчастей: что будут проверять

Государственная служба Украины по безопасности на транспорте начинает усиленную проверку качества автомобильного оборудования и колесного транспорта. Контроль касается новых машин, запчастей и техники, которые только вводятся в обращение на украинском рынке.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба "Укртрансбезопасности".

Особое внимание в ходе мероприятий инспекторы уделят деталям, изготовленным в странах Азии.

Главная задача этих мер — предотвратить продажу продукции, которая угрожает безопасности, здоровью или жизни людей и не отвечает техническим стандартам.

В ходе проверок специалисты будут детально оценивать следующие элементы:

наличие документов, подтверждающих соответствие продукции установленным требованиям;

правильность нанесения знаков технических регламентов и другой обязательной маркировки;

информацию о производителе, импортере или уполномоченном представителе компании;

соблюдение предпринимателями правил вывода продукции на рынок.

"Призываем производителей, импортеров и распространителей автопродукции ответственно относиться к соблюдению законодательства и проверить наличие надлежаще оформленной сопроводительной документации", - отметили в ДСБТ.

За нарушение этих требований законодательством предусмотрены значительные штрафы. Например, во время проверки в Ужгороде инспекторы обнаружили детские автокресла, которые не соответствовали стандартам безопасности, из-за чего предприниматель был оштрафован на 136 000 гривен.

Ранее сообщалось, что в странском рынке автозапчастей переживает непростые времена: продажи сокращаются, клиенты экономят, а конкуренция растет.