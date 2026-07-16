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"Укртрансбезпека" посилює контроль за якістю авто та запчастин: що перевірятимуть
Державна служба України з безпеки на транспорті розпочинає посилені перевірки якості автомобільного обладнання та колісного транспорту. Контроль стосуватиметься нових машин, запчастин та техніки, які тільки вводяться в обіг на українському ринку.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укртрансбезпеки".
Особливу увагу під час заходів інспектори приділять деталям, виготовленим у країнах Азії.
Головне завдання цих заходів — запобігти продажу продукції, яка загрожує безпеці, здоров'ю чи життю людей та не відповідає технічним стандартам.
Під час перевірок фахівці детально оцінюватимуть такі елементи:
- наявність документів, що підтверджують відповідність продукції встановленим вимогам;
- правильність нанесення знаків технічних регламентів та іншого обов'язкового маркування;
- інформацію про виробника, імпортера або уповноваженого представника компанії;
- дотримання підприємцями правил виведення продукції на ринок.
"Закликаємо виробників, імпортерів та розповсюджувачів автопродукції відповідально ставитися до дотримання законодавства та перевірити наявність належно оформленої супровідної документації", — наголосили в ДСБТ.
За порушення цих вимог законодавством передбачені значні штрафи. Наприклад, під час перевірки в Ужгороді інспектори виявили дитячі автокрісла, які не відповідали стандартам безпеки, через що підприємця оштрафували на 136 000 гривень.
Раніше повідомлялося, що український ринок автозапчастин переживає непрості часи: продажі скорочуються, клієнти економлять, а конкуренція зростає.