Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,75

--0,14

EUR

51,07

--0,13

Готівковий курс:

USD

44,75

44,64

EUR

51,39

51,20

Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Укртрансбезпека" посилює контроль за якістю авто та запчастин: що перевірятимуть

СТО, ремонт автомобіля, майстер
"Укртрансбезпека" посилює контроль за якістю ТЗ / Freepik

Державна служба України з безпеки на транспорті розпочинає посилені перевірки якості автомобільного обладнання та колісного транспорту. Контроль стосуватиметься нових машин, запчастин та техніки, які тільки вводяться в обіг на українському ринку. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укртрансбезпеки".

Особливу увагу під час заходів інспектори приділять деталям, виготовленим у країнах Азії.

Головне завдання цих заходів — запобігти продажу продукції, яка загрожує безпеці, здоров'ю чи життю людей та не відповідає технічним стандартам.

Під час перевірок фахівці детально оцінюватимуть такі елементи:

  • наявність документів, що підтверджують відповідність продукції встановленим вимогам; 
  • правильність нанесення знаків технічних регламентів та іншого обов'язкового маркування; 
  • інформацію про виробника, імпортера або уповноваженого представника компанії; 
  • дотримання підприємцями правил виведення продукції на ринок.

"Закликаємо виробників, імпортерів та розповсюджувачів автопродукції відповідально ставитися до дотримання законодавства та перевірити наявність належно оформленої супровідної документації", — наголосили в ДСБТ.

За порушення цих вимог законодавством передбачені значні штрафи. Наприклад, під час перевірки в Ужгороді інспектори виявили дитячі автокрісла, які не відповідали стандартам безпеки, через що підприємця оштрафували на 136 000 гривень.

Раніше повідомлялося, що український ринок автозапчастин переживає непрості часи: продажі скорочуються, клієнти економлять, а конкуренція зростає.

Автор:
Тетяна Ковальчук