"Укрзализныця" должна изменить названия двух филиалов: в чем причина

Названия региональных филиалов " Укрзализныци " "Юго-Западная" железная дорога и "Южная железная дорога" являются пропагандой российской имперской политики, поэтому их следует переименовать.

Об этом говорится в заключении экспертной комиссии Украинского института национальной памяти (УИНП).

Пропаганда российской имперской политики

"Названия региональных филиалов ПАО "Укрзализныця": региональные филиалы "Юго-Западная железная дорога" и региональные филиалы "Южная железная дорога" содержат символику российской имперской политики, а дальнейшее функционирование этих названий является пропагандой российской имперской политики", — отмечают в УИНП.

Там подчеркивают, что название регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" является калькой из российского названия "Юго-Западная железная дорога", что, в свою очередь, происходит от названия "Юго-Западный край России".

В свою очередь, название регионального филиала "Южная железная дорога", унаследованное с советских времен (географически локализованное к югу от Москвы, столицы бывшего СССР), связано с реализацией российской имперской политики и является историко-географическим атавизмом, не соответствующим современному административно-территориальному делу и обслуживанию.

В УИНП пришли к выводу, что действующие названия указанных филиалов связаны с реализацией российской имперской политики и до сих пор отражают реалии административно-территориального разделения бывшей Российской империи и увековечивают безгосударственное колониальное положение Украины в ее составе.

Поэтому ведомство поддерживает переименование филиалов УЗ.

"Железная украинизация"

В 2023 году "Укрзализныця" начала трехлетнюю программу "Железная украинизация", цель которой полностью избавиться от имперских и российских названий, отметок, изображений на любых объектах железнодорожного транспорта.

В рамках этой программы, региональные филиалы "Южная железная дорога" и "Юго-Западная железная дорога" изменят названия, а нулевой километр украинских железных дорог теперь находится в столице Украины, а не в Москве.

Позже в "Действии" прошли два опроса относительно выбора новых названий для региональных железных дорог "Укрзализныци". По результатам голосования, украинцы поддержали переименование Юго-Западной железной дороги в Центральную железную дорогу, а ЮЖД — в Харьковскую железную дорогу.