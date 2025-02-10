"Укрзалізниця" має змінити назви двох філій, які визнали пропагандою імперської політики РФ

Назви регіональних філій "Укрзалізниці" “Південно-Західна” залізниця і “Південна залізниця” є пропагандою російської імперської політики, тому їх слід перейменувати.

Про це йдеться у висновку експертної комісії Українського інституту національної пам'яті (УІНП).

Пропаганда російської імперської політики

"Назви регіональних філій ПАТ "Укрзалізниця": регіональної філії "Південно-Західна залізниця" та регіональної філії "Південна залізниця" містять символіку російської імперської політики, а подальше функціонування цих назв є пропагандою російської імперської політики", - наголошують в УІНП.

Там підкреслюють, що назва регіональної філії "Південно-Західна залізниця" є калькою з російської назви "Юго-Западная железная дорога", що, своєю чергою, походить від назви "Юго-Западный край России".

У свою чергу, назва регіональної філії "Південна залізниця", успадкована з радянських часів (географічно локалізована на півдні від Москви, столиці колишнього СРСР), пов’язана з реалізацією російської імперської політики і є історико-географічним атавізмом, що не відповідає сучасному адміністративно-територіальному поділу України, а також території обслуговування населення та господарської діяльності вказаної філії.

В УІНП дійшли висновку, що чинні назви вказаних філій пов’язані з реалізацією російської імперської політики й дотепер відображають реалії адміністративно-територіального поділу колишньої Російської імперії та увічнюють бездержавне колоніальне становище України в її складі.

Тому відомство підтримує перейменування філій УЗ.

"Залізна українізація"

У 2023 році "Укрзалізниця" розпочала трирічну програму "Залізна українізація", що має на меті повністю позбутися імперських та російських назв, позначок, зображень на будь-яких об’єктах залізничного транспорту.

У рамках цієї програми, регіональні філії "Південна залізниця" та "Південно-Західна залізниця" змінять назви, а нульовий кілометр українських залізниць відтепер знаходиться в столиці України, а не в Москві.

Пізніше в "Дії" пройшло два опитування стосовно вибору нових назв для регіональних залізниць "Укрзалізниці". За результатами голосування, українці підтримали перейменування Південно-Західної залізниці на Центральну залізницю, а Південної залізниці - на Харківську залізницю.