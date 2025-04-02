"Укрзализныця" и австрийская ÖBB хотят запустить поезд Вена-Ужгород с сидячими вагонами

Руководители "Укрзализныци" и австрийской государственной железнодорожной компании Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) во время встречи в Киеве обсудили перспективы улучшения железнодорожного сообщения между двумя странами. В частности, возможность запуска поезда с комфортабельными сидячими вагонами из Вены в Ужгород.

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Об этом сообщает "Укрзализныця".

Председатель правления УЗ Александр Перцовский и гендиректор ÖBB Андреас Матте рассмотрели возможность запуска нового и более комфортного пересадочного сообщения между Киевом и Веной. Также обсуждался запуск поезда с австрийскими сидячими вагонами в Ужгород через Чоп .

Кроме того, стороны договорились о совместном обучении поездных бригад и технических специалистов. Отобранные работники "Укрзализныци" пройдут тренинги по пассажирскому и техническому сервису в Вене.

Глава правления УЗ Александр Перцовский и гендиректор ÖBB Андреас Матте встретились в Киеве. Фото: "Укрзализныця"

В целом государственная железнодорожная компания ÖBB, кроме внутренних перевозок, обслуживает международные сообщения с Чехией, Германией, Швейцарией, Италией, Венгрией, Словакией, Словенией, Нидерландами, Бельгией, Францией и Хорватией.

Напомним, что 21 октября 2024 года Кабинет министров по представлению "Укрзализныци" назначил ее главой правления Александра Перцовского. вместо Евгения Лященко. Перцовский работает в УЗ с 2020 года, до нынешнего назначения возглавлял "Пассажирскую компанию". Ранее также работал первым заместителем гендиректора "Укрпочты".

Добавим, что недавно Крюковский вагоностроительный завод провел испытаниепервого плацкартного вагона для "Укрзализныци". В прошлые годы предприятие занималось сборкой и поставками таких вагонов только на экспорт.