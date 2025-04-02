"Укрзалізниця" та австрійська ÖBB хочуть запустити поїзд Відень-Ужгород з сидячими вагонами

Керівники “Укрзалізниці” та австрійської державної залізничної компанії Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) під час зустрічі в Києві, обговорили перспективи покращення залізничного сполучення між двома країнами. Зокрема, можливість запуску потяга з комфортабельними сидячими вагонами з Відня до Ужгорода.

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Про це повідомляє "Укрзалізниця".

Голова правління УЗ Олександр Перцовський та гендиректор ÖBB Андреас Матте розглянули можливість запуску нового та комфортнішого пересадкового сполучення між Києвом та Віднем. Також обговорювався запуск поїзда з австрійськими сидячими вагонами до Ужгорода через Чоп.

Крім того, сторони домовилися про спільне навчання поїзних бригад і технічних фахівців. Відібрані працівники "Укрзалізниці" пройдуть тренінги з пасажирського та технічного сервісу у Відні.

Голова правління УЗ Олександр Перцовський та гендиректор ÖBB Андреас Матте зустрілися в Києві. Фото: "Укрзалізниця"

Загалом державна залізнична компанія ÖBB, окрім внутрішніх перевезень, обслуговує міжнародні сполучення з Чехією, Німеччиною, Швейцарією, Італією, Угорщиною, Словаччиною, Словенією, Нідерландами, Бельгією, Францією та Хорватією.

Нагадаємо, що 21 жовтня 2024 року Кабінет міністрів за поданням "Укрзалізниці" призначив її головою правління Олександра Перцовського. замість Євгена Лященко. Перцовський працює в УЗ з 2020 року, до нинішнього призначення очолював "Пасажирську компанію". Раніше також працював, першим заступником гендиректора "Укрпошти".

Додамо, що нещодавно Крюківський вагонобудівний завод провів випробування першого плацкартного вагону для "Укрзалізниці". В минулі роки підприємство займалося складанням та поставками таких вагонів тільки на експорт.