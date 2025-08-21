Запланована подія 2

Категория
Новости
Дата публикации
Читати українською

"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд Киев-Львов в августе

Укрзализныця
"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд

"Укрзализныця" объявила о запуске дополнительного поезда №289/290 Киев-Львов для удовлетворения повышенного спроса на пассажирские перевозки в августе. Дополнительные рейсы пройдут 25 и 29 августа.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на УЗ.

Согласно расписанию поезд будет отправляться из Киева в 06:08 и прибывать во Львов в 13:23.

В обратном направлении из Львова он будет отправляться в 14.46 и прибывать в столицу в 21.49.

Билеты на рейсы уже доступны для приобретения в приложении "Укрзализныци", на сайте, а также в кассах вокзалов.

Добавим, с 11 по 17 августа "Укрзализныця" перевезла 644,62 тыс. пассажиров, что на 6,75 тыс. больше чем неделей ранее (637,87 тыс.).

Автор:
Татьяна Гойденко