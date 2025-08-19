В "Укрзалізниці" розповіли, на яких напрямках фіксують найбільший дефіцит квитків

За тиждень з 11 по 17 серпня "Укрзалізниця" перевезла 644,62 тис. пасажирів, що на 6,75 тис. більше, ніж тижнем раніше (637,87 тис.).

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що компанія працює в умовах найінтенсивнішого серпневого періоду пасажирських перевезень.

За багатьма популярними напрямками попит досі суттєво перевищує пропозицію місць.

В УЗ наголошують, що головна причина дефіциту — критична нестача рухомого складу, який застаріває, руйнується ворожими обстрілами та досягає граничних термінів експлуатації.

"Ми робимо все можливе, щоб збільшити кількість місць в поїздах. Поточне рішення — збільшення ефективності використання вагонів: одразу після прибуття зі свого основного рейсу, замість «відпочинку» в депо, наші вагони мчать у наступну подорож, встигаючи зробити ще одне «коло» між своїм основним маршрутом", - йдеться у повідомленні компанії.

Там додали, що таким чином вдається збільшити кількість перевезених пасажирів одним вагоном порівняно з минулим роком, і більше людей можуть вирушити у заплановані подорожі попри піковий попит та нестачу вагонів.

Нагадаємо, українці дедалі частіше скаржаться, що останнім часом складно купити квиток на потяг у потрібному напрямку. "Укрзалізниця" надала офіційні роз’яснення щодо причин ситуації та дала кілька корисних порад.