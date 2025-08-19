В "Укрзализныце" рассказали, на каких направлениях фиксируют наибольший дефицит билетов

За неделю с 11 по 17 августа "Укрзализныця" перевезла 644,62 тыс. пассажиров, что на 6,75 тыс. больше чем неделей ранее (637,87 тыс.).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что компания работает в условиях интенсивного августовского периода пассажирских перевозок.

По многим популярным направлениям спрос до сих пор существенно превышает предложение мест.

В УЗ отмечают, что главная причина дефицита — критическая нехватка стареющего подвижного состава, разрушается вражескими обстрелами и достигает предельных сроков эксплуатации.

"Мы делаем все возможное, чтобы увеличить количество мест в поездах. Текущее решение — увеличение эффективности использования вагонов: сразу по прибытии из своего основного рейса, вместо «отдыха» в депо, наши вагоны мчатся в следующее путешествие, успевая сделать еще один «круг» между своим основным маршрутом", - говорится в сообщении компании.

Там добавили, что таким образом удается увеличить количество перевезенных пассажиров одним вагоном по сравнению с прошлым годом, и больше людей могут отправиться в запланированные путешествия, несмотря на пиковый спрос и нехватку вагонов.

