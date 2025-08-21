Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,38

+0,02

EUR

48,17

--0,16

Готівковий курс:

USD

41,39

41,30

EUR

48,35

48,20

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд Київ — Львів у серпні

Укрзалізниця
"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд

"Укрзалізниця" оголосила про запуск додаткового поїзда №289/290 Київ — Львів для задоволення підвищеного попиту на пасажирські перевезення у серпні. Додаткові рейси відбудуться 25 та 29 серпня.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на УЗ.

Згідно з розкладом, поїзд вирушатиме з Києва о 06:08 і прибуватиме до Львова о 13:23.

У зворотному напрямку зі Львова він відправлятиметься о 14:46 і прибуватиме до столиці о 21:49.

Квитки на рейси вже доступні для придбання у застосунку "Укрзалізниці", на сайті, а також у касах вокзалів.

Додамо, з 11 по 17 серпня "Укрзалізниця" перевезла 644,62 тис. пасажирів, що на 6,75 тис. більше, ніж тижнем раніше (637,87 тис.). 

Автор:
Тетяна Гойденко