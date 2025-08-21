- Категорія
"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд Київ — Львів у серпні
"Укрзалізниця" оголосила про запуск додаткового поїзда №289/290 Київ — Львів для задоволення підвищеного попиту на пасажирські перевезення у серпні. Додаткові рейси відбудуться 25 та 29 серпня.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на УЗ.
Згідно з розкладом, поїзд вирушатиме з Києва о 06:08 і прибуватиме до Львова о 13:23.
У зворотному напрямку зі Львова він відправлятиметься о 14:46 і прибуватиме до столиці о 21:49.
Квитки на рейси вже доступні для придбання у застосунку "Укрзалізниці", на сайті, а також у касах вокзалів.
Додамо, з 11 по 17 серпня "Укрзалізниця" перевезла 644,62 тис. пасажирів, що на 6,75 тис. більше, ніж тижнем раніше (637,87 тис.).