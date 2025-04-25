"Укрзализныця" отменила запрет на использование вагонных колес китайских производителей: что известно

" Укрзализныця " выполнила рекомендации Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), касающиеся отмены указания по запрету использования цельнокатаных вагонных колес производства китайских компаний Maanshan Iron & Steel и Taiyuan Heavy Railway Transit Equipment.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Ранее Антимонопольный комитет установил, что 8 апреля 2020 года "Укрзализныця" факсограммой запретила всем своим вагоноремонтным подразделениям и предприятиям, выполняющим изготовление или ремонт колесных пар грузовых вагонов, использование цельнокатаных вагонных колес производства китайских компаний Maanshan Iron & Steel и Taiyuan Heavy Railway Transit Equipment, как не соответствующих ДСТУ ГОСТ.

"Таким образом АО "Укрзализныця", выходя за пределы собственных полномочий, направило участникам рынка указанную факсограмму, которой было заранее установлено, что все колеса производства вышеупомянутых компаний не соответствовали требованиям государственного стандарта и, как следствие, сделали невозможным их потенциальный вывод на рынок Украины", — отметили в АМКУ.

15 июля 2021 года комитет предоставил "Укрзализныце" обязательные для рассмотрения рекомендации, которыми рекомендовал прекратить вышеуказанные действия.

В свою очередь, акционерное общество, во исполнение требований АМКУ, проинформировало отечественные вагоностроительные и ремонтные предприятия, железнодорожные администрации других стран, а также свои филиалы и производственные подразделения об отмене действия указания на запрещение использования цельнокатаных вагонных колес производства, упомянутых китайских компаний.

Ранее сообщалось о том, что "Укрзализныця" провела конкурентный тендер на закупку рельсов, что позволит отремонтировать и построить 280 км путей.