"Укрзалізниця" скасувала заборону на використання вагонних коліс китайських виробників: що відомо

"Укрзалізниця" виконала рекомендації Антимонопольного комітету України (АМКУ), які стосувалися скасування вказівки щодо заборони використання суцільнокатаних вагонних коліс виробництва китайських компаній Maanshan Iron & Steel та Taiyuan Heavy Railway Transit Equipment.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Раніше Антимонопольний комітет встановив, що 8 квітня 2020 року "Укрзалізниця" факсограмою заборонила усім своїм вагоноремонтним підрозділам та підприємствам, які виконують виготовлення або ремонт колісних пар вантажних вагонів, використання суцільнокатаних вагонних коліс виробництва китайських компаній Maanshan Iron & Steel та Taiyuan Heavy Railway Transit Equipment, як таких, що не відповідають ДСТУ ГОСТ.

"Таким чином АТ "Укрзалізниця", виходячи за межі власних повноважень, направило учасникам ринку вказану факсограму, якою було заздалегідь встановлено, що усі колеса виробництва вищезазначених компаній не відповідали вимогам державного стандарту та, як наслідок, унеможливило їх потенційне виведення на ринок України", — зазначили в АМКУ.

15 липня 2021 року комітет надав "Укрзалізниці" обов’язкові для розгляду рекомендації, якими рекомендував припинити вищезазначені дії..

У свою чергу, акціонерне товариство, на виконання вимог АМКУ, проінформувало вітчизняні вагонобудівні та ремонтні підприємства, залізничні адміністрації інших країн, а також свої філії і виробничі підрозділи про відміну дії вказівки на заборона використання суцільнокатаних вагонних коліс виробництва згаданих китайських компаній.

Раніше повідомлялося про те, що “Укрзалізниця” провела конкурентний тендер на закупівлю рейок, що дозволить відремонтувати та побудувати 280 км колій.