"Укрзализныця" подписала контракт с французской Alstom на поставку 55 новых грузовых локомотивов
“Укрзализныця” заключила соглашение с французской компанией Alstom Transport SA на поставку 55 грузовых электровозов. Подписание прошло в присутствии президентов Украины и Франции. Проект направлен на модернизацию парка локомотивов и укрепление экономической безопасности страны.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.
Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба отметил, что средний возраст нынешнего подвижного состава превышает 46 лет, что создавало риски для экспорта и стабильности логистики.
"Это соглашение – важная инвестиция, усиливающая экономическую безопасность и устойчивость нашей логистики. Она решает критическую проблему – устаревший парк тягового подвижного состава (…). Без такого обновления экспортной отрасли грозила бы потеря грузовых мощностей", – подчеркнул Кулеба.
Результат международного тендера
Контракт стал результатом открытого международного тендера Всемирного банка. В конкурсе приняли участие более 10 производителей из Европы и Азии. Лучшее предложение подала Alstom – ведущий европейский производитель железнодорожного транспорта.
Независимый анализ показал, что стоимость высокомощных двухсистемных электровозов конкурентна, а грантовая поддержка уменьшает цену для УЗ еще на 37%. Общая стоимость сделки – 473 млн евро.
Первый локомотив Alstom прибудет в Украину уже в I квартале 2027, после чего пройдет сертификацию и испытания. Вся партия будет поставлена в конце 2029 года.
В стоимость сделки входят:
- сервисная поддержка,
- комплект запасных частей,
- обучение машинистам и техническим бригадам.
Также стороны предварительно договорились об участии украинских компаний в снабжении систем безопасности, связи, тормозных колодок, колесных пар, кабельной продукции и систем охлаждения.
Новые локомотивы будут созданы на основе платформы Alstom Traxx Hauler. Это первые в Украине грузовые электровозы европейского образца, способные работать от двух систем электропитания, что сделает их универсальными и эффективными на разных участках железной дороги.
Добавим, в 2025 году государство предоставит акционерному обществу "Укрзализныця" помощь на сумму более 16 миллиардов гривен. Основная часть этих средств за текущий год уже направлена на удовлетворение острейших потребностей компании.