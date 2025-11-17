"Укрзалізниця" підписала контракт з французькою Alstom на постачання 55 нових вантажних локомотивів

“Укрзалізниця” уклала угоду з французькою компанією Alstom Transport S.A. на постачання 55 вантажних електровозів. Підписання відбулося у присутності президентів України та Франції. Проєкт спрямований на модернізацію парку локомотивів та зміцнення економічної безпеки країни.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба зазначив, що середній вік нинішнього тягового рухомого складу перевищує 46 років, що створювало ризики для експорту та стабільності логістики.

"Ця угода – важлива інвестиція, що підсилює економічну безпеку та стійкість нашої логістики. Вона вирішує критичну проблему – застарілий парк тягового рухомого складу (…). Без такого оновлення експортній галузі загрожувала б втрата вантажних потужностей", – наголосив Кулеба.

Результат міжнародного тендера

Контракт став результатом відкритого міжнародного тендера Світового банку. У конкурсі брали участь понад 10 виробників із Європи та Азії. Найкращу пропозицію подала Alstom – провідний європейський виробник залізничного транспорту.

Незалежний аналіз показав, що вартість високопотужних двосистемних електровозів є конкурентною, а грантова підтримка зменшує ціну для УЗ ще на 37%. Загальна вартість угоди – 473 млн євро.

Перший локомотив Alstom прибуде в Україну вже у I кварталі 2027 року, після чого пройде сертифікацію та випробування. Уся партія буде поставлена до кінця 2029 року.

У вартість угоди входять:

сервісна підтримка,

комплект запасних частин,

навчання машиністів і технічних бригад.

Також сторони попередньо домовилися про участь українських компаній у постачанні систем безпеки, зв’язку, гальмівних колодок, колісних пар, кабельної продукції та систем охолодження.

Нові локомотиви будуть створені на основі платформи Alstom Traxx Hauler. Це – перші в Україні вантажні електровози європейського зразка, здатні працювати від двох систем електроживлення, що зробить їх універсальними та ефективними на різних ділянках залізниці.

Додамо, у 2025 році держава надасть акціонерному товариству "Укрзалізниця" допомогу на суму понад 16 мільярдів гривень. Основна частина цих коштів за поточний рік вже спрямована на задоволення найгостріших потреб компанії.